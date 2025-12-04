Fecha confirmada del inicio de la Liga 1 2026 y el sorteo del fixture

Si bien la Liga 1 2025 todavía no termina por la disputa que tienen Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC por alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores, algunos clubes ya empezaron con la planificación para afrontar la próxima temporada de la primera división del fútbol peruano.

El calendario de este año se acortó debido al tricampeonato que logró Universitario de Deportes al ganar los torneos Apertura y Clausura. Es por ello que la mayoría de los equipos ya están de vacaciones y sus jugadores aprovechan el tiempo para estar con sus familias y celebrar las fiestas de diciembre.

¿Cuándo inicia la Liga 1 Perú 2026 y el sorteo del fixture?

Los hinchas no tendrán que esperar mucho tiempo para volver a ver la pelota rodar en la Liga 1 Perú 2026. Y es que según lo que afirmó el periodista Eduardo Combe en uno de los programas de L1 MAX, el Torneo Apertura está programado para que comience el 30 de enero, casi un mes y medio después del último partido de los playoffs que se están disputando.

Fixture de la Liga 1 Perú.

Cabe resaltar que esta es la proyección que tienen los organizadores de la Liga 1, ya que en los últimos años ha sucedido que no empezó el torneo en la fecha establecida debido a factores extrafutbolísticos, como apelaciones de clubes o temas económicos.

Lo que sí es oficial y que no tendrá demoras es el sorteo del fixture y la ceremonia de premiación de la Liga 1 Perú 2025. El mencionado comunicador reveló que los clubes conocerán cuándo se enfrentarán a sus rivales el próximo 7 de enero, donde se verá el orden de los partidos y cómo se definirán las bases con las nuevas instituciones ascendidas.

Ceremonia de premiación de la Liga 1 Perú 2025

El día en la que se premiará la excelencia de los clubes y jugadores será el 15 de enero. Como viene siendo costumbre, no solo se homenajeará al campeón de la Liga 1, sino también a los de Liga 2, Liga 3 y quien gane la Liga Femenina 2025.