Jairo Vélez no seguirá en Universitario para 2026 tras no renovar contrato: "Se despidió"

Los clubes se vienen preparando para afrontar la Liga 1 2026 con fichajes de peso. En esa línea, Universitario buscará conformar un plantel sólido para poder optar al tetracampeonato nacional. No obstante, en las últimas horas se confirmó que perderán a Jairo Vélez para la siguiente temporada. El ecuatoriano no llegó a un acuerdo para su renovación y se marchará del club tras una temporada.

Jairo Vélez no seguirá en Universitario para el 2026

El periodista Wilmer Robles confirmó lo que muchos hinchas cremas temían: Jairo Vélez no continuará en Universitario. Según explicó, el comunicador respaldó el adelanto de Gustavo Peralta y detalló que el atacante ecuatoriano ya se despidió de sus compañeros, poniendo fin oficialmente a su etapa como jugador crema.

En esa línea, Robles sorprendió al revelar que el popular ‘Chato’ Vélez ya tiene pretendientes para seguir su carrera, pues su agencia lo habría ofrecido a Alianza Lima y Melgar como opción de refuerzo para la temporada 2026.

Jairo Vélez no seguirá en Universitario y se marcha logrando el título 2025.

"Tal como lo adelantó Gustavo Peralta, el futbolista Jairo Vélez no continuará en Universitario. Hoy, el ecuatoriano se despidió de sus compañeros. ¿Su futuro? Lo han ofrecido a Alianza y Melgar", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, Universitario le dirá adiós a otro jugador tras las salidas de Gabriel Costa y Sebastián Britos. La baja de Jairo Vélez representará un duro golpe para el esquema táctico, considerando que fue titular en el tramo final de la temporada.

Jairo Vélez negocia con Alianza Lima

En ese panorama, se conoció que la directiva blanquiazul está interesada en ficharlo y reforzar su ataque con uno de los futbolistas más influyentes del torneo. Incluso, según la información de Gustavo Peralta, Alianza ya tendría un contrato listo para intentar concretar su llegada.

"A esta hora la 'U' dice que no son negociaciones terminados, pero van a intentar hasta el final. A pesar de que ya se sabe que hay contrato de por medio con Jairo Vélez y Alianza Lima", mencionó Peralta en 'L1 Radio'.

Por otro lado, el periodista deportivo señaló que la principal razón por la que Universitario no renovó con Vélez fue el alto costo total de la operación, que incluía la compra de su pase a César Vallejo y el salario del jugador, montos que la directiva consideró por encima de sus posibilidades actuales.

"Con la 'U' finalmente había una diferencia en el contrato que ofrece. Era lo mismo de este 2025 más 3 años de contrato. La 'U' ya tenía un acuerdo con Vallejo, pero consideran que en el global es un monto alto", sentenció.