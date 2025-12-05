Se confirmó si Universitario romperá el mercado fichando a Gonzalo Nápoli y Matías Palavecino

Universitario de Deportes se encuentra en la planificación de su plantel para la siguiente temporada, donde buscarán el tetracampeonato de la Liga 1. Con ese objetivo en mente, los cremas buscan potenciar su ofensiva con la llegada Gonzalo Nápoli y Matías Palavecino, el club ya negoció con los jugadores y se reveló si finalmente llegarán a Ate.

¿Universitario fichará a Gonzalo Nápoli y Matías Palavecino para el 2026?

Durante el programa 'L1 Radio', el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló nuevos detalles sobre el estado de las negociaciones entre la directiva de Universitario y los jugadores Gonzalo Nápoli y Matías Palavecino. Al respecto, el comunicador señaló que pese a que todo parecía encamino, finamente las negociaciones se ha terminado enfriando.

Peralta fue contundente al asegurar que estos fichajes no terminarán de prosperar, sobre todo teniendo en cuenta que ambos jugadores manejan otras opciones que implica un mayor gasto para los cremas. En esa línea, el periodista señaló que la 'U' tiene complicaciones para renovar a sus figuras y no pretende hacer gastos exorbitantes.

Video: L1 MAX

"Lo de (Gonzalo) Nápoli que parecía que avanzaba bien ya se está diluyendo, ha aparecido una mejor opción que están viendo. Lo de (Matías) Palavecino por un tema económico tampoco va avanzar. La 'U' tiene complicaciones para renovar a Ureña y Vélez y no va a ir por un jugador que tiene otro mercado. Lo de ambos se va diluyendo", reveló el citado comunicador.

De esta forma, salvo sorpresas, todo indica que ambos futbolistas continuarán sus carreras en el extranjero, marcando una clara distancia de la escuadra merengue. Ahora, la directiva deberá seguir buscando posibles refuerzos.

Rodrigo Ureña y Jairo Vélez no renovarán con Universitario

Gustavo Peralta señaló que Rodrigo Ureña ya se reunió con los directivos de Universitario en busca de firmar un nuevo contrato. Sin embargo, estas negociaciones no fueron fructíferas y, del lado del jugador, no hay ninguna chance de extender su vínculo. No obstante, cabe señalar que el jugador aún tiene contrato vigente hasta 2026.

Por su parte, Jairo Vélez tampoco llegó a un acuerdo con la directiva de la 'U' y se confirmó que no seguirá en el equipo de cara al 2026. De acuerdo a lo informado por el periodista Wilmer Robles, el jugador ya despidió de sus compañeros y buscará un nuevo club.