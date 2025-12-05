0
Ganó el tricampeonato con Universitario y puede dejar el club para el 2026: "Se analiza..."

¿Se va de Ate? Este futbolista que estuvo presente en los tres títulos de Universitario de Deportes, que ya estudia las ofertas que le hicieron llegar.

Wilfredo Inostroza
Tricampeón con Universitario podría dejar el club para la próxima temporada
Tricampeón con Universitario podría dejar el club para la próxima temporada | Composición: Líbero
Universitario de Deportes conquistó el tricampeonato y tras los merecidos festejos de todo el trabajo, ahora los directivos vienen trabajando en la conformación de su plantilla de cara a la temporada 2026, donde buscarán el 'tetra' de la Liga 1 y cumplir una destacada campaña en la Copa Libertadores 2026.

José Rivera define su futuro en Universitario para la próxima temporada.

Además de concretar los refuerzos, en la 'U' también vienen trabajando en el tema de renovaciones y salidas. Los futbolistas que no han tenido muchos minutos podrían ser cedidos a otros clubes, por ejemplo, Hugo Ancajima.

El lateral derecho ha sido suplente de Andy Polo en las últimas tres temporadas, aunque cada vez que ingresó no desentonó. Sin embargo, el jugador podría buscar nuevos horizontes para tener mayor continuidad.

Hugo Ancajima Universitario

Hugo Ancajima juega en Universitario desde 2023.

De acuerdo a lo informado por el periodista Gustavo Peralta, en Ate vienen evaluando ofertas de equipos del interior del país para obtener el préstamo del marcador de 27 años.

"Hay varios clubes de provincia que han pedido el préstamo de Hugo Ancajima y se analiza", escribió el hombre de prensa a través de su cuenta de Twitter.

Hugo Ancajima: valor en el mercado

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Hugo Ancajima tiene un valor de 375 mil euros. A sus 27 años, su cotización más alta fue en 2024, cuando 400 mil euros.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

