Sebastián Britos dejó Universitario y remece el mercado al iniciar conversaciones con club rival
Luego de decir adiós de Universitario, Sebastián Britos dio la sorpresa al iniciar conversaciones con club rival de los cremas en la Liga 1 2026.
Universitario tuvo en sus filas a un portero de jerarquía como Sebastián Britos. Con el guardameta uruguayo en el primer equipo, los cremas obtuvieron dos títulos nacionales para orgullo de la afición. Sin embargo, no estaba en los planes para la temporada 2026, por lo que el golero dejó el país en busca de nuevas oportunidades en su carrera profesional. Ahora, se reveló que inició conversaciones con un elenco rival de los cremas para dar el batacazo en el mercado de pases.
Sebastián Britos inició conversaciones con club rival de Universitario
Según pudo informar el periodista Gustavo Adrianzén, el portero de 37 años entabló comunicación con Cienciano del Cusco para ser el flamante refuerzo del 'Papá' para el 2026. Sin embargo, no dieron el paso hacia las negociaciones en visto a un aspecto clave para el guardameta.
Sebastián Britos fue dos veces campeón con Universitario. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.
Y es que las pretensiones económicas del guardameta uruguayo eran muy elevadas para lo que pretendía pagar Cienciano, por lo que todo quedó paralizado en este mercado de pases. De momento, Sebastián Britos sigue como portero libre y lejos de seguir su camino en un club de la Liga 1 2026.
"Cienciano sí se comunicó con Sebastián Britos pero no hay una negociación y mucho menos algo avanzado. Existe una diferencia entre las pretensiones del jugador y lo que el cuadro cusqueño está ofreciendo", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.
Valor de mercado de Sebastián Britos
Según el portal "Transfermarkt", Sebastián Britos tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 37 años de edad. El mejor registro del golero uruguayo fue en la temporada 2015 cuando defendía a CA Cerro, ya que llegó a valer 250 mil euros.
¿En qué clubes jugó Sebastián Britos?
- Bella Vista (Uruguay)
- Wanderers (Uruguay)
- Oriente Petrolero (Bolivia)
- Liverpool (Uruguay)
- Inter Palmira (Colombia)
- CA Cerro (Uruguay)
- Tanque Sisley (Uruguay)
- Juventud (Uruguay)
- Atlnate (México)
- Rocha FC (Uruguay)
- Central Español (Uruguay)
- Universitario (Perú)
