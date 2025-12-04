¿Abandona a la U? Se reveló el futuro de José 'Tunche' Rivera en Universitario

El hombre de los goles importantes en Universitario no está de todo fijo para la próxima temporada, a pesar de que tiene contrato por todo el 2026. Se venía especulando que el José 'El Tunche' Rivera quería salir del club en busca de continuidad. Con Alex Valera en gran nivel, muchas chances no tuvo para mostrarse como ha querido. Lo cierto es que Jorge Fossati cuenta con él y quiere que siga en el plantel.

Universitario quiere mantener la base del equipo que lo llevó a ser tricampeón, es por eso que preparan una oferta para renovar con José Rivera. El equipo crema quiere ir con todo por el tetracampeonato y la Copa Libertadores. Saben que la clave es tener un plantel amplio, por lo que el 'Tunche' es el indicado para seguir brillando en la delantera.

"Seguramente Universitario ofrezca pronto una mejora y extensión de contrato al 'Tunche' Rivera. Sigue firme la decisión de no prestarlo", reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. Después del título de Universitario, el delantero fue fuertemente relacionado con Melgar de Arequipa. Sin embargo, los cremas no reforzarían a un rival directo.

¿Cuántos goles hizo el 'Tunche' Rivera en 2025?

Aunque no parezca, el delantero de 28 años ha sido clave en la temporada con Universitario y es un justo campeón. A pesar de no ser titular indiscutido, anotó un total de 12 goles en 30 partidos de la Liga 1. Hasta los mismos hinchas piden su continuidad para la temporada 2026, pero la última palabra la tendrán el club y el jugador.

¿Cuál es el futuro del 'Tunche' Rivera en Universitario?

En redes sociales se viene hablando de dos clubes interesados en contar con el delantero crema para el 2026, pero Universitario no quiere prestarlo. Álvaro Barco, director deportivo crema, se va a reunir con el jugador y lo más probable es que le ofrezca continuidad y una importante mejora económica. El objetivo es que siga vistiendo la camiseta del club la próxima temporada.