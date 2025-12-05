¿Alianza, 'U' o Cristal? Facundo Callejo reveló en qué club le gustaría jugar: "Soy hincha"

Uno de los jugadores que destacó a lo largo de la Liga 1 2025 fue Facundo Callejo. Si bien tiene aún partidos por disputar en los Playoffs con Cusco FC, el atacante argentino se lució en esta temporada y ha generado el interés de los grandes de la capital limeña como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

En medio de su preparación para el duelo de Playoffs ante el ganador de la llave entre blanquiazules y celestes, el popular 'Facu' entabló una entrevista con el periodista Sandro Ignacio para contar ciertos aspectos de su carrera profesional, y el hecho de tener oportunidad en un club de Lima. Justamente, el atacante de 33 años confesó que no ha habido comunicación directa con él, pero que no descarta novedades.

"¿Universitario, Cristal? Mi situación ya la saben todos. Tuvimos extensión de contrato hasta el 2027. De los rumores no puedo decir nada. El día que sea algo concreto ahí veremos, lo analizaremos y se verá. Hoy por hoy estoy enfocado acá (Cusco FC). De Cristal y la 'U', conmigo personalmente no se comunicó nadie y tampoco creo que lo hagan ahora estando en campeonato. Son clubes que respetan. Si hay interés será después de diciembre o fines de diciembre", manifestó Facundo Callejo.

(VIDEO: Sandro Ignacio Podcast)

Facundo Callejo reveló de qué club es hincha

Siguiendo la línea de las posibilidades de cambiar de equipo en algún momento de su carrera profesional, Facundo Callejo indicó que no depende de sí mismo para llegar a Lima, ya que es cuestión de la directiva si ven en él al jugador indicado en su proyecto deportivo. Por si fuera poco, fue consultado si es que tiene chance de regresar a Argentina y jugar en otra institución, por lo que reveló que le encantaría Colón de Santa Fe al ser un hincha acérrimo.

"¿Llegar a Lima? Sí, calculo que sí. Va a depender mucho de los proyectos. Hay clubes grandes que tienen sus ideales, sus posturas. No depende de mí. ¿Volver a Argentina? Sí, Colón soy hincha. Hoy están en la Nacional B. Independiente estaría bueno por mi papá, mi hermano. El fútbol argentino es duro, difícil. Pero bueno sí, el fútbol argentino es lindo, jugar me encantaría, sí", agregó.