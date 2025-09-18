Alerta, inmigrantes indocumentados: familia latina denunció que agentes del ICE no respetaron la protección que tienen gracias al TPS

Una familia migrante amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) denunció abusos por parte de agentes del ICE, quienes ignoraron su protección legal. Según relataron, los oficiales desobedecieron una orden judicial y les hicieron firmar documentos sin explicar su contenido. Además, retuvieron sus papeles y afirmaron que el TPS "no servía", lo que generó temor e incertidumbre en la familia.

Familia latina denunció a agentes del ICE

Una familia migrante beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS) denunció que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no respetaron que estaban bajo la protección de dicha condición, desobedeciendo la orden de un juez federal, ya que, según Univision Noticias, les hicieron firmar papeles sin explicación y se les retuvo sus documentos, agregando que el TPS no servía. "Es muy doloroso el trato que estamos recibiendo, la persona nos dijo que el TPS no servía, que ya iba a culminar (...)", dijo una de las afectadas llamada Alejandra.

Incluso, algunas familias señalaron al medio de que han sido amenazados de ser separados entre sus integrantes y que además, deberían comprar sus boletos para regresar a sus países de origen, entre otras cosas. Sin embargo, uno de los abogados de inmigración entrevistados precisó que este comportamiento es una tendencia de los oficiales de ICE. "El problema es que ICE le ha dicho a todas las personas que han ido en los últimos días que el TPS no los protege, que el TPS es algo temporal y que ya se va a eliminar (...)", dijo.

¿Cuáles eran los beneficios del TPS?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) brinda a ciudadanos de ciertos países la posibilidad de residir y laborar legalmente en Estados Unidos por un periodo definido. Mientras su país siga designado bajo esta protección, no pueden ser deportados. Además, pueden recibir un permiso de empleo y, en algunos casos, autorización para salir y reingresar al país.