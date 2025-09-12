Recientemente, un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump a acatar su decisión previa, en la que restablecía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

Asimismo, el magistrado no dudó en solicitar al republicano la reapertura del registro de TPS para esta población durante un periodo de 24 horas. A continuación, todos los detalles y por qué el presidente debe acotar la orden.

Exigen a Trump cumplir con la reapertura del registro de TPS para venezolanos por 24 horas

'Univisión' y otros medios internacionales compartieron datos importantes sobre la orden judicial que se emitió tras la negativa del gobierno a facilitar el acceso a un portal web destinado a la renovación de las protecciones vigentes, lo que ha generado una considerable controversia en el país americano.

Y es que, hace poco, el juez Edward Chen determinó previamente que las acciones de la administración Trump, las cuales privaban de asistencia a un millón de venezolanos y haitianos, eran ilegales. En una audiencia de emergencia en San Francisco, el magistrado desestimó el pedido del gobierno, que afirmaba que la orden no estaba en vigor.

Exigen a Trump cumplir con la reapertura del registro de TPS para venezolanos por 24 horas.

Recordemos que el sitio web utilizado por los beneficiarios del TPS llamó la atención desde hace días, pues se había indicado que el TPS para Venezuela estaba "terminado", mientras que el gobierno, en un documento judicial, asegurando que no tenía la obligación de acatar el fallo del juez.

No obstante, la falta de cumplimiento con la orden judicial ha ocasionado un caos generalizado, afectando no solo a los titulares de TPS, sino también a sus empleadores y al público en general, tal como se informó en el comunicado de la ACLU, que colabora con su asesoría legal en la demanda.

El juez Chen pide a la administración Trump actualizar el sitio web del USCIS hasta hoy, viernes a las 5 pm. En ese sentido, también ha recomendado que el gobierno reabra el registro de TPS para venezolanos por un plazo de 24 horas.

Activistas y expertos temen que Trump y su gobierno no cumplan fallo

Por otro lado, el gobierno de Trump ha hecho oídos sordos con sus políticas migratorias. Por ello, salieron al frente activistas y expertos legales que temen que no se cumplan las órdenes de los jueces.

Por su lado, Jessica Bansal, abogada de la National Day Laborer Organizing Network, consideró que la postura del gobierno es "preocupante". Mientras, desde la ACLU del Norte de California destacaron que "las órdenes judiciales no son opcionales". ¿Podrá generar más complicaciones para este grupo de extranjeros la exigencia del juez a Trump?