Malas noticias para inmigrantes: extranjeros enfrentan el 'no' de USCIS por estos motivos indiscutibles

Que USCIS rechace una solicitud se convierte en un obstáculo muy complicado para quienes desean de verdad crear un futuro mejor en Estados Unidos.

María Zapata
Razones por las cuales USCIS rechaza solicitudes de extranjeros en EE. UU.
Razones por las cuales USCIS rechaza solicitudes de extranjeros en EE. UU. | Composición: María Zapata / Líbero
El sueño americano se ha vuelto mucho más difícil de alcanzar para miles de inmigrantes. Según datos recientes de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), cada vez se rechazan más solicitudes, dejando a muchas familias atrapadas en una situación incierta tanto legal como emocionalmente. Detrás de esos rechazos no hay solo un simple "no", sino diversas razones que van desde errores en los trámites hasta documentos incompletos o incorrectos.

USCIS

El rechazo de USCIS es un gran obstáculo para inmigrantes que quieren un mejor futuro.

Las razones definitivas detrás del 'no' de USCIS a inmigrantes

De acuerdo con un documento oficial que recopila las leyes federales de Estados Unidos, el gobierno ha definido varias razones por las cuales a ciertos extranjeros se les puede negar la visa o la entrada al país. Estas razones incluyen:

  • Salud: Si alguien tiene problemas médicos que podrían representar un riesgo para la comunidad.
  • Antecedentes penales: Personas que hayan sido condenadas por ciertos delitos, especialmente si tienen múltiples antecedentes o están involucradas en actividades como tráfico de drogas, prostitución comercial o crímenes graves. También aplica para funcionarios extranjeros que hayan cometido violaciones importantes contra la libertad religiosa.
  • Seguridad: Esto abarca a quienes están involucrados en actividades terroristas, pertenecen a partidos totalitarios, han participado en genocidio, tortura o ejecuciones extrajudiciales, tienen vínculos con organizaciones terroristas o han reclutado o usado niños soldados.
  • Factores económicos y sociales: Personas que podrían convertirse en una carga pública, inmigrantes patrocinados por familiares o con empleos que no cumplen ciertos requisitos, así como quienes tengan problemas con certificaciones laborales o profesionales.
  • Cumplimiento migratorio: Incluye a quienes han entrado al país ilegalmente, no asistieron a sus procesos de deportación, dieron información falsa o violaron las condiciones de sus visas, como estudiantes o extranjeros que ya han sido deportados antes.

En resumen, existen diversas razones legales, de seguridad, salud y cumplimiento migratorio que pueden hacer que a un extranjero se le niegue la entrada a Estados Unidos.

¿Cómo puedo hablar con una persona en USCIS?

Contactar a una persona en USCIS puede ser complicado por la alta demanda y los sistemas automáticos, pero en 2025 hay formas de intentarlo:

  • Llamar al Centro de Contacto (1-800-375-5283): El sistema automático suele guiarte a información en línea, pero con paciencia y frases como "technical support" o "make an appointment" puedes llegar a un agente. Mejor llamar en horarios menos concurridos, como mitad de semana o al final del día.
  • Usar el asistente virtual Emma: Disponible en la página de USCIS, Emma chatea en inglés o español y a veces puede conectarte con un representante real. Es una opción rápida para preguntas sencillas.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

