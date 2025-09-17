Ojo inmigrantes en Estados Unidos: estos son los primeros cambios que ha revelado USCIS para el examen de naturalización

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha comenzado a implementar ajustes en el examen de naturalización. Estos cambios forman parte de una revisión más amplia que busca actualizar el proceso para nuevos ciudadanos. Por lo que los inmigrantes deben prepararse con antelación para enfrentar los nuevos requisitos con éxito.

El examen modificado incluirá nuevas preguntas y algunos ajustes en una de las evaluaciones dirigidas a la comunidad migrante. En ese sentido, USCIS asegura que los cambios buscan mayor claridad y equidad en el proceso. Aunque aún están en fase inicial, es crucial estar informado y seguir las actualizaciones oficiales.

USCIS revela nuevos cambios sobre examen de ciudadanía

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dio a conocer que en 2025 entrará en vigor una nueva versión del examen de educación cívica, diseñada para medir el conocimiento de los aspirantes sobre la historia y el sistema de gobierno del país. Esta actualización forma parte de un esfuerzo por reforzar la transparencia y la rigurosidad del proceso de naturalización, asegurando que quienes obtengan la ciudadanía estén alineados con los valores fundamentales de la nación.

Entre los cambios, también se intensificaron los controles de seguridad, la evaluación del carácter moral y los requisitos como el manejo del idioma inglés y el compromiso con el civismo. Asimismo, USCIS aplicará una revisión más estricta de las exenciones por discapacidad y prestará especial atención a conductas que descalifican al solicitante, como el registro o voto ilegal, o falsas declaraciones sobre su estatus migratorio.

¿Cuáles son las funciones de USCIS?

USCIS es la entidad responsable de administrar la inmigración legal en el país. Su función principal es gestionar las solicitudes de visas, permisos laborales y ciudadanía. Además, supervisa tanto el proceso del examen de naturalización como la obtención de la residencia permanente.

Otra de sus funciones esenciales es garantizar la seguridad nacional, evaluando la idoneidad de los solicitantes mediante entrevistas, exámenes y verificaciones. Asimismo, se encarga de mantener registros precisos sobre los inmigrantes y actualizar las políticas y procedimientos conforme a las directrices del gobierno.