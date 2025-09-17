Persecución de agentes del ICE ocasiona múltiple choque contra auto de inmigrantes indocumentados: ¿cuántos heridos hubieron?

Una intensa persecución de agentes del ICE, que trataban de detener a un vehículo con inmigrantes indocumentados, acabó en una cadena de colisiones. El incidente ocurrió en una vía principal, lo que causó alarma entre los conductores y transeúntes. A raíz del choque, se reportaron algunos heridos. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso, mientras que el caso genera preocupación por la seguridad de los migrantes en situaciones de alto riesgo.

Accidente en la carretera en Florida

El pasado domingo 14 de septiembre, tras una persecución migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU (ICE) en el sur de la Florida, ocurrió un múltiple accidente vehicular, dejando a un agente herido y a cuatro inmigrantes indocumentados, los cuales fueron arrestados por las autoridades. En consecuencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que los peligrosos intentos de evadir dicho arresto se da después de que los políticos de ciudades santuario animaran abiertamente a los extranjeros ilegales a desafiar a ICE.

Asimismo, quienes estuvieron presentes durante el accidente, aseguraron que los agentes del ICE iban detrás del vehículo a más de 100 mph por lo que esto también ocasionó el choque contra otros autos. Por otro lado, uno de los vecinos de la zona quien vivía por allí, al escuchar los ruidos, salió afuera a la calle y tras intentar meterse, fue herido en la cabeza a causa de una caída.

Leyes en Florida contra inmigrantes indocumentados

Tras haber ganado Donald Trump a Kamala Harris las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre de 2024, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que buscan combatir la inmigración ilegal, con el fin de manifestar su apoyo a la agenda de deportaciones masivas del republicano, incluso una de las sanciones propuestas fue la pena de muerte para quienes cometieron delitos graves como asesinato, etc.