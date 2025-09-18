Recientemente, la gestión de Donald Trump ha decidido implementar una drástica política de tolerancia cero para los inmigrantes en Estados Unidos, esto con la finalidad de poder restringir las opciones legales que tienen a la hora de ingresar al país americano y endurecer las condiciones de permanencia.

En ese sentido, el republicano puso en marcha un cuestionado plan de deportaciones masivas. Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejó un fuerte mensaje para los inmigrantes que cometan ciertas infracciones en sus citas migratorias. ¿Por qué podrían ser arrestados de inmediato y enfrentar el temido proceso de deportación?

USCIS advierte y confirma arrestos de inmigrantes que hagan esto en las citas migratorias

'El Cronista' y otros medios internacionales, informaron que "el fraude migratorio" se considera hoy en día como una de las infracciones más serias y perjudiciales en el ámbito de la legislación de inmigración en la nación de Trump. Este término abarca cualquier acto de falsificación, engaño o distorsión de información con la finalidad de obtener beneficios migratorios a los que dicha persona no tiene derecho.

Es importante saber que las autoridades del país, tales como USCIS, CBP o ICE, están capacitadas para detectar estas irregularidades durante las citas migratorias y si se comete esta acción, las sanciones dependiendo de la gravedad del caso. A continuación, te revelamos las complicaciones que tendrías si considerar realizar aquella opción:

La negación inmediata del beneficio solicitado, como la Green Card, visa, naturalización o asilo.

La persona puede ser declarada permanentemente inadmisible , lo que le impide acceder a futuros beneficios migratorios.

, lo que le impide acceder a futuros beneficios migratorios. Posibilidad de revocación del estatus si se obtuvo residencia o visa mediante fraude, así como la iniciación de procesos de deportación, que pueden resultar en la expulsión del país.

si se obtuvo residencia o visa mediante fraude, así como la iniciación de procesos de deportación, que pueden resultar en la expulsión del país. En casos más graves, se presentan hasta cargos penales federales, multas significativas y, en situaciones extremas, penas de prisión.

¿Qué mecanismo usan las autoridades para detectar el fraude migratorio?