Alerta inmigrantes ilegales: con estos requisitos solicitarás protección contra la deportación mediante el estatus de DACA

Si eres un inmigrante indocumentado en Estados Unidos, el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) puede ser una oportunidad para protegerte de la deportación. Sin embargo, existen requisitos específicos que debes cumplir para poder acceder a este beneficio legal.

En esta nota, te explicaremos los pasos y documentos necesarios para solicitar DACA, así como las fechas límites y las condiciones para mantener tu estatus protegido. ¡Infórmate bien y actúa a tiempo para garantizar tu seguridad!

Estos son los requisitos para solicitar protección contra la deportación mediante el estatus de DACA

Para poder acceder a la protección a través de DACA, es necesario haber ingresado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y haber vivido de forma continua en el país desde junio de 2007. Además, debes haber estado en el territorio estadounidense el 15 de junio de 2012 y no tener antecedentes penales graves.

Asimismo, es indispensable que tengas entre 15 y 30 años cuando realices la solicitud. Los interesados deben haber completado la secundaria, haber obtenido su diploma, estar inscritos en un programa educativo o ser exmiembros de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, entre sus beneficios se encuentran:

Protección frente a la deportación: Te protege de ser deportado mientras mantengas tu estatus vigente.

Autorización laboral: Obtienes el derecho legal para trabajar en Estados Unidos.

Oportunidades educativas: En varios estados, puedes acceder a matrícula estatal y recibir becas.

Seguro Social: Tienes la posibilidad de obtener un número válido para realizar trámites legales y profesionales.

Seguridad y paz mental: Te brinda la posibilidad de vivir y laborar sin el miedo constante a la deportación.

¿DACA te protege de la deportación?

DACA brinda una protección provisional contra la deportación. Mientras tu estatus esté vigente, no podrás ser deportado por razones relacionadas con tu estatus migratorio. No obstante, esta protección no es definitiva, ya que depende de la renovación del programa y de que cumplas con ciertos requisitos. Además, no asegura que no pueda ser cancelada si las políticas migratorias cambian en el futuro.