¡Mucha atención migrante! Estas son las 5 ventajas de contar con permiso de trabajo en EE.UU

Contar con un permiso de trabajo en Estados Unidos abre importantes oportunidades para los inmigrantes que buscan estabilidad y mejores condiciones de vida. Este documento legal les permite acceder a empleos formales, con derechos laborales y protección legal. Además, representa un paso clave hacia la regularización migratoria en muchos casos.

Con un permiso vigente, los migrantes pueden trabajar sin temor a represalias o explotación por parte de empleadores. También pueden obtener beneficios como número de Seguro Social y, en algunos estados, hasta licencias de conducir. Aquí te contamos las cinco principales ventajas de tener este documento en regla.

5 ventajas de contar con permiso de trabajo en EE.UU

Acceso a trabajos legales

Te da la posibilidad de emplearte de manera legítima en cualquier sector dentro de EE.UU., lo cual abre más puertas profesionales.

Obtención de ingresos seguros

Al trabajar legalmente, puedes ganar dinero de forma estable, lo que te permite cubrir tus necesidades y las de tu familia.

Derechos laborales y beneficios

Disfrutarás de derechos como el acceso al seguro social, asistencia médica y otros beneficios que solo los trabajadores legales reciben.

Desarrollo del crédito personal

Puedes empezar a construir tu historial crediticio en EE.UU., lo cual es clave para acceder a préstamos y otros productos financieros.

Oportunidades de regularización migratoria

Tener un permiso de trabajo puede abrir la puerta a obtener la residencia permanente o la ciudadanía en el futuro.

¿Cada cuánto se renueva el permiso de trabajo?

De acuerdo con el sitio web de USCIS, el permiso de trabajo (EAD) tiene una validez de 1 a 2 años, y su renovación depende de su estatus migratorio o categoría específica. USCIS sugiere solicitar la renovación al menos 180 días antes de la expiración del EAD actual para evitar quedarse sin autorización laboral mientras esperas la nueva tarjeta.