La decisión sobre el futuro de los latinos en California estaría en manos de Gavin Newsom: actualización migratoria

Para septiembre de 2025, en California se están discutiendo tres leyes importantes que aún esperan la aprobación del gobernador Gavin Newsom. Estas iniciativas están diseñadas para mejorar la seguridad pública, proteger la privacidad médica y crear espacios más seguros en las escuelas. Si se aprueban, California reafirmaría su posición como uno de los estados más amigables para los inmigrantes en Estados Unidos.

La firma de Gavin Newsom que podría definir el futuro de los latinos en California

Los proyectos de ley SB 805, SB 81 y SB 98 están a la espera de que el gobernador Gavin Newsom los firme para convertirse en ley. Estas medidas buscan cuidar la seguridad y privacidad de los inmigrantes en California, ayudándolos a estar protegidos frente a posibles abusos y discriminación.

SB 805 – Transparencia y seguridad policial en California: Desde enero de 2026, todos los oficiales, incluidos los de civil y federales, deben mostrar sus credenciales visiblemente. Las agencias deben implementar políticas claras para que la comunidad supervise sus acciones. Se prohíbe que agentes de captura de fugitivos usen su cargo para controles migratorios o compartan datos personales con autoridades federales, salvo excepciones legales.

SB 81 – Protección de datos médicos contra uso migratorio: Esta ley protege la privacidad del estatus migratorio y lugar de nacimiento, impidiendo que hospitales y aseguradoras compartan esta información con autoridades migratorias sin orden judicial. También regula y limita el acceso de estas autoridades en centros de salud.

SB 98 – Protocolos escolares para operativos migratorios: Escuelas y universidades deben contar con planes que garanticen avisar rápidamente a la comunidad educativa sobre la presencia de autoridades migratorias. Esto incluye escuelas chárter, que enfrentan sanciones si no cumplen.

Defensores de los derechos de los inmigrantes solicitan voluntarios para documentar actividades de ICE

En el sur de California, un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes busca voluntarios para registrar en tiempo real las acciones del ICE.

La organización Save America Movement lanzó la Operación Libertad, un proyecto que cuenta con equipos de video y voluntarios capacitados para grabar estas actividades. Cuentan con tres camionetas equipadas y están buscando abogados, capellanes y veteranos que puedan brindar testimonios y apoyo en las redes de respuesta rápida.

Estos vehículos fueron posibles gracias a más de 100,000 personas que donaron, con un promedio de 28 dólares por donación, y se planea recaudar más fondos para continuar con el proyecto. La operación comenzará este sábado en el Parque MacArthur de Los Ángeles y se realizará de manera pacífica, ordenada y respetando la ley.