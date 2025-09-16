- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
¿Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max en Colombia? Esto es lo que se sabe
Los colombianos fans de Apple quieren cuál será el precio del buque insignia de los nuevos iPhone, el cual trae novedades de mucho interés para los usuarios.
El pasado martes 9 de septiembre de 2025, Apple lanzó al mercado la nueva familia de teléfonos iPhone 17, por lo que en países como Colombia muchos quieren saber los precios con que contarán este dispositivo, en especial el iPhone 17 Pro Max, el celular más potente (y también costoso) de la marca estadounidense.
Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer los precios de este y los demás terminales acaba de lanzar esta compañía, así como recapitular sus principales especificaciones.
PUEDES VER: ¿Cuáles son los colores CONFIRMADOS del iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max? Conócelos todos AQUÍ
Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max
En la actualidad, ya podemos ver en la web de Mac-Center de Colombia los precios oficiales del iPhone 17 Pro Max, en sus cuatro versiones oficiales y en cualquiera de sus colores.
- De 256GB: 6,999.000 pesos.
- De 512GB: 8,199.000 pesos.
- De 1TB: 9,399.000 pesos.
- De 2TB: 11,699.000 pesos.
Precios oficiales del iPhone 17 en Colombia
- iPhone 17: desde los 4,699.000 hasta los 5,879.000 pesos,
- iPhone 17 Air: desde los 5,829.000 hasta los 8,219.000 pesos
- iPhone 17 Pro: desde los 6,499.000 hasta los 8,829.000 pesos.
- iPhone 17 Pro Max: desde los 6,999.000 hasta los 11,699.000 pesos.
Características de los iPhone 17
iPhone 17
El iPhone 17 tiene pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios (Hz), 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), protección Ceramic Shield 2. Procesador Apple A19, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 3,692mAh, carga rápida de 40W. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, frontal de 18MP. Software iOS 26 con Apple Intelligence. Resistencia acuática IP68.
iPhone 17 Air
El iPhone 17 Air viene con pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, resolución de 2,736 x 1,260 píxeles, 460 ppp, Trune Tone, HDR, brillo máximo de 3,000 nits, protección Ceramic Shield 2. Procesador Apple A19 Pro, RAM de 8GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP, frontal de 18MP. Batería de 2,900mAh, carga rápida de 30W. Software iOS 26 con Apple Intelligence. Resistencia acuática IP68.
iPhone 17 Pro
El iPhone 17 Pro cuenta con pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, resolución 2,622 x 1,206 píxeles, True Tone, HDR, 120Hz de tasa de refresco, 460 ppp, protección Ceramic Shield 2. Procesador Apple A19 Pro, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Batería de 4,252mAh, carga rápida de 40W. Cámara principal de 48MP, gran angular de 48MP; teleobjetivo 4X de 48MP, frontal de 18MP. Software iOS 26 con Apple Inteligence. Resistencia acuática IP68.
iPhone 17 Pro Max
El iPhone 17 Pro Max posee con pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, resolución de 2,868 x 1,320 píxeles, 120Hz de tasa de refresco, HDR, True Tone, 460ppp, brillo máximo de 3,000 nits, protección Ceramic Shield 2. Procesador Apple A19 Pro, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB/2TB. Batería de 5,088mAh, carga principal de 40W. Cámara principal de 48MP, gran angular de 48MP, teleobjetivo de 48MP, frontal de 18MP. Software iOS 26 con Apple Intelligence. Resistencia acuática IP68.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50