Asegúrate de hacer estos cambios con el iPhone 16e para mejorar la calidad de tus fotos

El iPhone es uno de los dispositivos premium de Apple que siempre está buscando destacarse en el rendimiento y también en la calidad fotográfica. Con el modelo del iPhone 16e no se tiene una excepción y es que este dispositivo cuenta con componentes premium, pero esto no quiere decir que no se deba realizar ciertas modificaciones para mejorar los resultados finales, como por ejemplo, en la fotografía.

El iPhone 16e es uno de los teléfonos más recientes que se han sumado a la familia de Apple y que a pesar de ser considerado por ofrecer características básicas, sí es posible sacar el máximo provecho de su ficha técnica.

Cómo mejorar la cámara del iPhone 16e

El iPhone 16e se lanzó en el 2025 y permite capturar imágenes con gran detalle y excelente nitidez. Incluye un lente teleobjetivo integrado 2x para zoom óptico y una grabación 4K en Dolby Vision. No obstante, siempre es importante maximizar su calidad fotográfica, ya que es posible conseguir imágenes incluso en condiciones de baja luz. Para ello, es clave tener en cuenta ciertas configuraciones.

Activa el modo ProRAW

Esto sirve para darle una mayor flexibilidad a la edición de las fotografías de 48 MP, que además permitirá preservar más detalles para editar en otras aplicaciones como Lightroom o desde Fotos. Puedes hacerlo desde los Ajustes, Cámaras, Formatos y presiona en 'ProRAW y Resolución de Control' para activar.

Prioriza los disparos rápidos en modo ráfaga

Al activar esta opción, podrás acelerar el proceso de capturar más fotos y reducirá la borrosidad en movimineto. El beneficio principal es que mejora la calidad en diferentes ambientes.

Optimiza para baja luz y macro

Si estás en interiores o noche, será mejor que actives Night Mode desde la aplicación de la cámara. Sin embargo, debes tener en cuenta que se aconseja evitar el zoom digital.

Con estos cambios, el iPhone 16e podría pasar a tener resultados "buenos" a "impresionantes" para una fotografía de uso diario, llegando a competir con otros grandes teléfonos.