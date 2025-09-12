América vs. Chivas EN VIVO: pronóstico, hora y canal del clásico nacional por la Liga MX

Llegó el momento de vivir la emoción del 'Clásico Nacional'. América vs. Chivas serán los protagonistas de un auténtico partidazo este sábado 13 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Coliseo de los Deportes, a partir de las 21:15 horas de México (22:15 de Perú), con transmisión EN VIVO vía TUDN y Canal 5. Entérate de todos los detalles de este esperado cotejo.

América (2° con 17 puntos) ha tenido un comienzo espectacular de temporada 2025-26 en el balompié mexicano. Las 'Águilas' son uno de los tres equipos invictos que quedan en el campeonato tras siete fechas disputadas, producto de cinco victorias y dos empates. Sin embargo, buscarán hacer respetar su casa y conseguir un triunfo que les permita llegar al liderato de la tabla, si es que se dan algunos resultados.

Los dirigidos por André Jardine vienen de ganar 2-0 a Pachuca de visitante, duelo donde mostraron una vez más su solidez en la zona defensiva y eficacia en el área contraria. Además, han vencido en cuatro de sus últimos cinco partidos, buena racha de resultados que esperan extender contra su clásico rival.

América buscará ganarle el clásico a Chivas para mantenerse invicto en el Apertura MX 2025. Foto: América

Chivas de Guadalajara (6° con 4 puntos) es todo lo contrario al cuadro americanista, pues no ha podido comenzar de peor manera la Liga MX. El 'Rebaño Sagrado' solo ha sumado cuatro puntos de 18 posibles, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas; que lo coloca en el antepenúltimo lugar de la clasificación.

El conjunto comandado técnicamente por Gabriel Milito no gana en el Apertura MX 2025 desde finales de julio, cuando venció a Atlético San Luis por 4-3, y además tres de sus últimas cuatro presentaciones fueron derrotas, una de ellas la más reciente por -1 contra Cruz Azul. Pese a todo el mal momento, intentarán recuperar la senda de la victoria y que mejor que contra su acérrimo rival.

Chivas quiere salir de la crisis de resultados en el Apertura MX 2025 dando el batacazo y venciendo a América. Foto: Chivas

¿A qué hora juega América vs. Chivas?

El cuadro 'Azulcrema' y el 'Rebaño Sagrado' se enfrentan en un vibrante 'Clásico Nacional' por el Apertura MX 2025, el cual está pactado para comenzar a partir de las 21:15 horas de México (22:15 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos,

México: 21:15 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 22:15 horas

Bolivia, Chile, Venezuela; 23:25 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 23:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay; 00:15 horas del 14 de setiembre

¿Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO?

Si no quieres perderte ningún detalle de la contienda futbolística entre América vs. Chivas por la Primera División del fútbol azteca, es preciso señalar que el superclásico será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de TUDN y Canal 5 en territorio mexicano, así como vía streaming por Vix para toda Latinoamérica.

América vs. Chivas: pronóstico y cuanto pagan las apuestas

En un partido de este calibre, los pronósticos suelen ser reservados e importa muy poco las estadísticas, pero América parte como ampliamente favorito para llevarse los tres puntos ante Chivas de Guadalajara en condición de local. Repasa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas América Empate Chivas de Guadalajara Betsson 1.68 3.95 4.70 Bet365 1.65 4.00 5.00 Betano 1.65 3.90 5.00 Te Apuesto 1.30 4.70 6.24 Apuesta Total 1.70 3.80 4.75 Meridianbet 1.62 3.78 4.97

América vs. Chivas: posibles alineaciones

América: Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín; Rodrigo Aguirre. DT: André Jardine.

Chivas: Tala Rangel; Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias; Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Bryan González, Santiago Sandoval; Armando González, Efraín Álvarez. DT: Gabriel Milito.

América: últimos resultados

América 2-0 Pachuca | fecha 7 Apertura MX 2025

Atlas 2-4 América | fecha 6 Apertura MX 2025

Tigres 1-3 América | fecha 5 Apertura MX 2025

América 1-0 Querétaro | fecha 4 Apertura MX 2025

América 1(5)-1(3) Portland Timbers | fecha 3 Leagues Cup 2025

Chivas: últimos resultados

Chivas 1-2 Cruz Azul | fecha 7 Apertura MX 2025

Tijuana 3-3 Chivas | fecha 6 Apertura MX 2025

Chivas 1-2 Juárez | fecha 5 Apertura MX 2025

Santos Laguna 1-0 Chivas | fecha 4 Apertura MX 2025

Cincinnati 1-2 Chivas | fecha 3 Leagues Cup 2025

América vs. Chivas: historial

Ambos equipos se han visto las caras en 261 oportunidades en todas las competiciones y amistosos, con un historial favorable para América con 99 victorias sobre las 80 de Chivas de Guadalajara. Asimismo, se han registrado 82 choques empatados. Revisa cuales fueron los últimos resultados entre sí.

América 4-0 Chivas | octavos de final vuelta Concacaf Champions Cup 2025

Chivas 0-0 América | Clausura MX 2025

Chivas 1-0 América | octavos de final ida Concacaf Champions Cup 2025

América 1-0 Chivas | Apertura MX 2024

América 1-0 Chivas | Clausura MX 2024

¿En qué estadio juega América vs. Chivas?

El escenario donde América recibirá a Chivas de Guadalajara en un nuevo 'Clásico Nacional' por la octava jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es el Estadio Coliseo de los Deportes, recinto deportivo ubicado en Ciudad de México y que cuenta con una capacidad total para 36 mil 681 espectadores.