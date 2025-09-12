0

¿Dónde ver América vs Chivas de Guadalajara y qué canal transmite el clásico mexicano?

América recibe a Guadalajara este sábado 13 de septiembre, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, en el partido por la fecha 8 del Torneo Apertura 2025.

Shirley Marcelo
América vs Guadalajara se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes
América vs Guadalajara se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes | composición Líbero
El partido entre América vs Guadalajara está programado para este sábado 13 de septiembre desde las 9.15 p. m. en el horario mexicano y a las 10.15 p. m. en el peruano, desde el Estadio Ciudad de los Deportes. El compromiso por la octava jornada del Torneo Apertura 2025, será transmitido por TUDN, ViX, Amazon Prime Video, TUDN y Canal 5. Sigue aquí como ver el duelo.

¿Dónde ver América vs Guadalajara EN VIVO?

Esta es la lista de canales que transmitirán el partido entre América vs Guadalajara según tu ubicación.

  • Costa Rica: ViX, TUDN
  • República Dominicana: ViX, TUDN
  • El Salvador: ViX, TUDN
  • Guatemala: ViX, TUDN
  • Honduras: ViX, TUDN
  • Internacional: Bet365
  • México: TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN, Canal 5 Televisa
  • Nicaragua: ViX, TUDN
  • Panamá: ViX, TUDN
  • Puerto Rico: ViX
  • EE. UU.: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA, Univision

¿Qué canal transmite el América vs Guadalajara?

La transmisión del enfrentamiento entre América vs Chivas de Guadalajara estará a cargo de TUDN, ViX, Amazon Prime Video, TUDN y Canal 5.

América vs Guadalajara por el Torneo Apertura 2025

Las Chivas atraviesan un inicio de torneo muy complicado: apenas han conseguido 4 puntos y ocupan el puesto 16 de la tabla, una situación que refleja la falta de solidez en su rendimiento. En contraste, su próximo rival, América, vive un presente completamente distinto. El equipo de las águilas llega invicto, suma 17 unidades y se ubica en la segunda posición de la clasificación, lo que confirma su gran momento futbolístico.

América: Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Cristian Borja, Álvaro Fidalgo, Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Henry Martín

Guadalajara: José Rangel, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapías, Bryan González, Luis Romo, Erick Gutiérrez, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González

