¿A qué hora juega América vs. Chivas?: Horario del Clásico Nacional por la Liga MX

Se viene una nueva edición de 'El Clásico Nacional' entre América vs. Chivas, que se desarrollará este sábado 13 de setiembre, desde el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México. Conoce horarios de este partido que promete emoción de principio a fin por la fecha 8 del Apertura de la Liga MX.

¿A qué hora juega América vs. Chivas?

El partido de América vs. Chivas se disputará a las 21.15 horas de México. Repasa horarios en otros países a continuación:

México: 21.15

Perú, Colombia y Ecuador: 22.15

Estados Unidos: 23.15 (Miami y Nueva York) y 20.15 (Los Ángeles)

Venezuela y Bolivia: 23.15

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 00.15 (del domingo 14)

España: 04.00 (del domingo 14)

América vs. Chivas: previa del partido

Ambos equipos viven presentes dispares. América comenzó la jornada con 17 puntos, a uno del líder Monterrey, por lo que una victoria le podría significar trepar a la cima del balompié azteca.

Por su parte, Chivas apenas ha sumado cuatro unidades de 18 posibles y marcha entre los últimos lugares, por lo que necesitan un triunfo para escalar posiciones y cambiar su rumbo en el certamen.

América vs Chivas en el Clásico Nacional.

Recordemos que el último Clásico Nacional fue una goleada por 4-0 de las 'Águilas', por los octavos de final de la Concacaf Champions League 2025.

América vs. Chivas: alineaciones probables

América: Luis Ángel Malagón; Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín, Rodrigo Aguirre.

Chivas: Tala Rangel; Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias; Luis Romo, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado, Bryan González; Santiago Sandoval, Armando González, Efraín Álvarez.