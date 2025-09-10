El iPhone 16 fue uno de los teléfonos más emocionantes de Apple, que ofreció un rendimiento impresionante y que fue el pionero del botón de cámara; sin embargo, la pantalla de 60 Hz decepcionó a todos. Con el iPhone 17 se dejaron atrás varias deficiencias y es considerado como el mejor teléfono que se anunció en el Apple Event.

El iPhone 17 significa un gran salto para los que estaban esperando el modelo ideal a un precio completamente accesible teniendo en cuenta que se trata de un celular de gama alta. Si estás pensando en comprarte uno de estos smartphones y no sabes cuál es la mejor opción, debes revisar la lista de diferencias y cuál se adecúa mejor a tu estilo de vida.

iPhone 16 vs. iPhone 17: comparación

El modelo básico del iPhone 17 tiene pantalla ProMotion de 120 Hz, una pantalla de 3000 nits para adaptarse a ambientes más brillantes en exteriores, cámara para selfies de 18 MP y una batería con gran autonomía y carga rápida que permite tener el teléfono disponible en 20 minutos.

Características iPhone 17 iPhone 16 Pantalla OLED de 6,3 pulgadas OLED de 6,1 pulgadas Calidad ProMotion de 1-120 Hz con pantalla siempre activa 60 Hz, sin siempre encendido Procesador A19 chip (3nm) A18 Chip (3nm) Resolución 2622 x 1206 2556 x 1179 Brillo 3000 nits 2000 nits Cámara ultra wide 48 MP 12 MP Cámara frontal 18 MP 12 MP Batería 3692 mAh 3561 mAh RAM 8GB de RAM 8 GB de RAM Peso 177 gramos 170 gramos Precio 799 dólares 799 dólares

El precio del iPhone 17 es de 799 dólares y se presenta con un almacenamiento mínimo de 256GB, diciéndole adiós para siempre a los modelos con 128GB. Las mejoras de este teléfono son notorias en la batería, cámara y tamaño de la pantalla.