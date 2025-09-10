0

iPhone 16 vs. iPhone 17: estas son las principales diferencias entre los teléfonos de Apple

El lanzamiento del iPhone 17 demostró los grandes cambios que se hicieron teniendo en consideración el modelo antiguo, el iPhone 16.

Jasmin Huaman
Comparación del iPhone 16 frente al iPhone 17.
Comparación del iPhone 16 frente al iPhone 17. | Foto: Composición Líbero /Jasmín Huamán
El iPhone 16 fue uno de los teléfonos más emocionantes de Apple, que ofreció un rendimiento impresionante y que fue el pionero del botón de cámara; sin embargo, la pantalla de 60 Hz decepcionó a todos. Con el iPhone 17 se dejaron atrás varias deficiencias y es considerado como el mejor teléfono que se anunció en el Apple Event.

El iPhone 17 significa un gran salto para los que estaban esperando el modelo ideal a un precio completamente accesible teniendo en cuenta que se trata de un celular de gama alta. Si estás pensando en comprarte uno de estos smartphones y no sabes cuál es la mejor opción, debes revisar la lista de diferencias y cuál se adecúa mejor a tu estilo de vida.

iPhone 16 vs. iPhone 17: comparación

El modelo básico del iPhone 17 tiene pantalla ProMotion de 120 Hz, una pantalla de 3000 nits para adaptarse a ambientes más brillantes en exteriores, cámara para selfies de 18 MP y una batería con gran autonomía y carga rápida que permite tener el teléfono disponible en 20 minutos.

CaracterísticasiPhone 17iPhone 16
PantallaOLED de 6,3 pulgadasOLED de 6,1 pulgadas
CalidadProMotion de 1-120 Hz con pantalla siempre activa60 Hz, sin siempre encendido
ProcesadorA19 chip (3nm)A18 Chip (3nm)
Resolución2622 x 12062556 x 1179
Brillo3000 nits2000 nits
Cámara ultra wide48 MP12 MP
Cámara frontal18 MP12 MP
Batería3692 mAh3561 mAh
RAM8GB de RAM8 GB de RAM
Peso177 gramos170 gramos
Precio799 dólares799 dólares

El precio del iPhone 17 es de 799 dólares y se presenta con un almacenamiento mínimo de 256GB, diciéndole adiós para siempre a los modelos con 128GB. Las mejoras de este teléfono son notorias en la batería, cámara y tamaño de la pantalla.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

