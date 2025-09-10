iPhone 16 vs. iPhone 17: estas son las principales diferencias entre los teléfonos de Apple
El lanzamiento del iPhone 17 demostró los grandes cambios que se hicieron teniendo en consideración el modelo antiguo, el iPhone 16.
El iPhone 16 fue uno de los teléfonos más emocionantes de Apple, que ofreció un rendimiento impresionante y que fue el pionero del botón de cámara; sin embargo, la pantalla de 60 Hz decepcionó a todos. Con el iPhone 17 se dejaron atrás varias deficiencias y es considerado como el mejor teléfono que se anunció en el Apple Event.
PUEDES VER: Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM
El iPhone 17 significa un gran salto para los que estaban esperando el modelo ideal a un precio completamente accesible teniendo en cuenta que se trata de un celular de gama alta. Si estás pensando en comprarte uno de estos smartphones y no sabes cuál es la mejor opción, debes revisar la lista de diferencias y cuál se adecúa mejor a tu estilo de vida.
iPhone 16 vs. iPhone 17: comparación
El modelo básico del iPhone 17 tiene pantalla ProMotion de 120 Hz, una pantalla de 3000 nits para adaptarse a ambientes más brillantes en exteriores, cámara para selfies de 18 MP y una batería con gran autonomía y carga rápida que permite tener el teléfono disponible en 20 minutos.
|Características
|iPhone 17
|iPhone 16
|Pantalla
|OLED de 6,3 pulgadas
|OLED de 6,1 pulgadas
|Calidad
|ProMotion de 1-120 Hz con pantalla siempre activa
|60 Hz, sin siempre encendido
|Procesador
|A19 chip (3nm)
|A18 Chip (3nm)
|Resolución
|2622 x 1206
|2556 x 1179
|Brillo
|3000 nits
|2000 nits
|Cámara ultra wide
|48 MP
|12 MP
|Cámara frontal
|18 MP
|12 MP
|Batería
|3692 mAh
|3561 mAh
|RAM
|8GB de RAM
|8 GB de RAM
|Peso
|177 gramos
|170 gramos
|Precio
|799 dólares
|799 dólares
El precio del iPhone 17 es de 799 dólares y se presenta con un almacenamiento mínimo de 256GB, diciéndole adiós para siempre a los modelos con 128GB. Las mejoras de este teléfono son notorias en la batería, cámara y tamaño de la pantalla.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50