Dicen que es el mejor gama media por sus cámaras superiores al Samsung A56: ¿Por qué todos aman este Honor?

Cuando pensamos en calidad e innovación, el colectivo suele evocar nombres como Samsung o iPhone, pero, si somos honestos, estos dos titanes tecnológicos han hecho un poco de lado lo de innovar, centrándose más en los servicios que pueden ofrecer a través de sus variados terminales integrados, sin mencionar el buen marketing con que cuentan.

Sin embargo, en los últimos años, sobre en el mercado de celulares, ha surgido un nuevo rival que no solo les pisa los talones, sino que está más cerca de sentarse en la misma mesa que ellos: se trata de Honor, una marca china que este 2025 nos ha sorprendido con su más reciente terminal en la gama media: el Honor 400.

Pantalla poderosa y muy resistente

Con 185 gramos a cuestas, el Honor 400 viene con una potentísima pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, junto a una resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, a la vez de 460 píxeles de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco bastante fluida con sus 120 hercios, brillo máximo de 5,000 nits.

Asimismo, el dispositivo cuenta con dos tipos de protecciones importantes: resistencia a chorros de agua gracias a la certificación IP67 (también contra el polvo y humedad). Así como certificado anticaídas de 5 estrellas SGS.

Procesador para todo y para jugar

El procesador de este celular chino es el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que se desempeña bien con muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, así como ciertos juegos con elevada potencia gráfica. Mientras que su RAM es de 8GB y su memoria interna de 256GB y 512GB.

Sus cámaras: lo mejor

Uno de los grandes puntos a favor del Honor 400 son sus cámaras fotográficas, dado que en la parte trasera cuenta con un lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, así como gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Podemos decir que, en líneas generales, los resultados son buenos, con mucha nitidez, colores ajustados a la realidad, sin perder el foco entre objetos y personas. Asimismo, tiene óptima estabilización, con un comportamiento más que decente al momento de hacer zoom. En interiores tendremos, casi, la misma experiencia. De noche, sufriremos cierta caída de la calidad de las texturas, pero no es nada dramático.

Sobre la grabación de video, el Honor 400 en 4K a 30fps en todas sus cámaras, pero obtendremos resultados con buen detalle, con colores muy reales. Su estabilización es un poco tosca, pero el EIS ayudará cuando realices tomas en movimiento suavizándolo. Con poca luz, se desenvuelve bien, inclusive con el zoom 2X, aunque con cierto ruido visible.

Batería para disfrutar por horas

La batería de este celular nos ha dejado con la boca abierta, dado que cuenta con una potencia de 6,000mAh, lo que garantiza que podremos usarlo de corrido por dos días, a la vez de una carga rápida bestia de 100W, garantiza que el celular esté listo al 100 por ciento en unos 30 minutos. Eso sí, la marca garantiza un funcionamiento óptimo por 4 años sin problema alguno.

Sistema operativo potenciado con IA

Uno de los puntos más alabados de este Honor 400 es su sistema operativo con MagicOS 9 basado en Android 15, el cual viene con Honor AI incluido, la inteligencia artificial de este fabricante, la misma que está dando la hora en este apartado por lo bien integrada que está, además de ser muy útil en la cámara fotográfica, así como para otras funciones dentro del dispositivo.

Precio del Honor 400

Si te gustó y quieres adquirir el Honor 400, entonces en México lo venden desde unos 7,666 pesos; en Perú desde los 1,465 soles; en Colombia desde los 2,749.900 pesos (Colombia); en España desde los 429 euros (Honor webstore).