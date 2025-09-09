- Hoy:
Samsung S24 fe vs. Honor 400: te decimos cuál es mejor en IA, pantalla, procesador y cámaras
Samsung nos trae su mejor Fan Edition hasta el momento, en tanto que Honor nos muestra un gama media potente con cámaras impresionantes.
Samsung se mantiene como una de las marcas tecnológicas más importantes de nuestros tiempos, siendo una de las que lleva más tiempo acompañando a millones de personas a lo largo de los años, patrón que se repite en el mercado de los celulares donde son líderes indiscutidos con sus icónicos smartphones.
Además del tope de gama, los surcoreanos están presentes en la gama media y la gama media económica, segmento en el que brilla con luz propia el Samsung S24 fe, pero con nada que envidiar viene el Honor 400, uno de los celulares lanzados este 2025, el cual ha dejado sensaciones positiva a todo el que lo prueba.
Samsung S24 fe: características
El Samsung S24 fe tiene pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, brillo de 1,900 nits, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp). Procesador Exynos 2400e, RAM de 8GB. ROm de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 12MP, telefoto 3X de 8MP, frontal de 10MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W, carga inversa. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Samsung S24 fe: ventajas
Lo primero a señalar es su diseño elegante, el cual le da un toque premium digno de la anterior generación de la gama alta de Samsung.
Su procesador, el Exynos 2400e ha demostrado un mejor rendimiento en cuanto a la experiencia con juegos y multitarea fluida, la cual se condensa con su panel Dynamic AMOLED 2X.
Su cámara ofrece más opciones para sacar instantáneas, lo mismo que su grabación de video es superior con un máximo de 8K a 30fps.
Asimismo, no dejemos de lado su integración con el ecosistema Samsung, así como su gran sistema operativo y años de actualización, en este último muy a la par de su rival.
Honor 400: características
El Honor 400 viene con pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,736 x 1,264 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB, memoria interna de 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W. Cámara principal de 200MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12MP, frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP65, certificado anticaídas SGS de 5 estrellas.
Honor 400: ventajas
La pantalla del Honor 400 nos ofrece un brillo superior, a la vez de un rendimiento en el procesador que nos facilita una experiencia más consistente para tareas demandantes, ya que está mejor optimizado.
Sin duda alguna, cuenta con una batería más atractiva con sus 6,000mAh de autonomía, con lo que tendrás dos días para usarlo sin problemas y, además, una carga rápida de 100W para que esté listo en unos 30 minutos.
El MagicOS ha demostrado un sistema operativo muy competente, estable y con capacidad de personalizarse, a la vez de estar mejor integrado con su inteligencia artificial, Honor AI, la cual tiene como compañeros a Gemini, la IA de Google.
Samsung S24 fe vs. Honor 400: ¿Cuál comprar?
Si quieres un celular con buen sistema operativo, con pantalla de gama alta pero a precio reducido, con un procesador ideal para jugar, con cámara y video de altísima calidad, entonces el Samsung S24 fe es para ti.
Por otro lado, si buscas un procesador veloz, una batería super potente que cargue en tan solo unos pocos minutos, lo mismo que una inteligencia artificial muy bien integrada y adaptativa, entonces el Honor 400 te está esperando.
