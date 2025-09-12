Este celular Motorola es lo que todo gamer sueña: procesador Snapdragon, 16 GB de RAM, 1TB almacenamiento y carga en minutos

Los bordes curvos del Motorola Edge 50 Ultra le quedan perfecto a la estética de este teléfono que demuestra que lo antiguo también puede funcionar. Este es uno de los modelos más económicos que se podrán encontrar con todos los poderosos componentes que tiene. La calidad es una de las tantas sorpresas que te llevarás con este dispositivo móvil.

La ficha técnica del Motorola está compuesto por elementos que garantizan un alto rendimiento, sin dejar fuera a la calidad de pantalla, sonido ni mucho menos la duración de la batería. Se podrá usar durante varias horas sin presentar interrupción.

Características del Motorola Edge 50 Ultra

Empezando con una potente pantalla POLED de 6,7 pulgadas, este dispositivo móvil brinda una tasa de refresco de 144 Hz. Es posible disfrutar del contenido multimedia en la resolución de 2712x1220, así como de un peso de 197 gramos.

Para demostrar su óptimo rendimiento, Motorola se encargó de crear un teléfono realmente completo y es que su procesador es el Snapdragon 8s Gen 3 que también se complementa con los 16GB de RAM, almacenamiento de 1TB.

Para asegurarte del uso prolongado, debes saber que este celular dispone de una capacidad de batería de 4500 mAh y garantiza una carga rápida de 125W que, para felicidad de los consumidores, viene con un cargador incluido en caja. Asimismo, la carga inalámbrica es a una velocidad de 50W.