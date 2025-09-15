Este Motorola es económico y potente: precio bajo, procesador Snapdragon, 12 GB de RAM y almacenamiento infinito

A pesar de no tratarse de un dispositivo móvil lanzado recientemente, el Motorola G85 es todo lo que vas a necesitar que sigue cumpliendo con ser bueno, bonito y barato. Su poderosa ficha técnica hace que su precio sea bastante justificado.

Teniendo unas características de alto impacto, empezando por su peso ligero de 173 gramos, el Motorola G85 está dentro del top de celulares más comunes para adquirir y que saben cumplir, y hasta superar, las expectativas del consumidor. Su memoria RAM de 12 GB es ideal para quienes buscan un alto rendimiento.

Características del Motorola G85: almacenamiento, procesador y más

Por supuesto que la pantalla es uno de los aspectos que más se destacan y por ello, el Motorola G85 tiene mucho para ofrecer con su pOLED de 6,7 pulgadas, resolución HD y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, que es lo que ofrece el actual iPhone 17. Su protección es gracias a la Corning Gorilla Glass 5, que ayudará a tener un prolongado tiempo de uso del dispositivo móvil.

En cuanto a su rendimiento, debemos destacar la inclusión del procesador Snapdragon 6s Gen 3, que además de tener hasta 12GB de RAM, también se fortalece con el almacenamiento de hasta 256GB y ser expandible a 1TB con una tarjeta microSD. Este es uno de los beneficios más populares en los Android y que es imposible de adquirir en los equipos de Apple.

Calidad fotográfica del Motorola G85

En términos de fotos y videos, el Motorola G85 tiene una cámara dual que está compuesta por un sensor Sony de 50 megapíxeles para obtener mejores resultados y también el lente gran angular de 8 MP con un sensor CMOS para disponer de imágenes panorámicas en HD. Por otro lado, la cámara frontal es de 32 megapíxeles que ayudarán a tener selfies de alta calidad.

Duración del Motorola G85. | Foto: Captura

Batería de larga duración

Considerado que la batería es una de las características que todo mundo quiere disponer, la capacidad del Motorola G85 es de 5000 mAh, lo que garantiza una gran autonomía excepcional para disfrutar del uso durante más de un día. Asimismo, la carga rápida es de 30W que permite recargar la batería en un poco tiempo.