Este Honor no se rompe con nada, no se ralla, tampoco lo destruye el agua y barato: el más resistente del mundo
Honor se ha encargado de, hasta en sus terminales más económicos, dotarlos de gran resistencia, sin dejar de lado una ficha técnica balanceada para su precio.
Si eres de las personas que no tiene mucho cuidado al momento de manipular su celular, se para cayendo, en fin, eres más descuidado de lo habitual, descuida, Honor ha pensado en ti con un smartphone impresionante que es un gran contendor en la gama media por su diseño, ficha técnica, pero, sobre todo, por su gran resistencia: se trata del Honor Magic 7 Lite y lo veremos en la siguientes líneas.
El gama media más resistente del mundo
El Honor Magic 7 Lite es el gama media potenciado con mayor resistencia en su rango de precio, primero que todo, porque cuenta con certificado de 5 estrellas SGS que lo hace resistencia a caídas desde mucho metros de altura, tampoco se vaya a rallar con objetos diversos como llevas o elementos rasposos del ambiente como piedras, polvo, entre otros.
Por otro lado, también viene incorporado con certificación IP65, es decir, que es capaz de resistir el ingreso del polvo, la humedad, así como chorros de agua por tiempo prolongado, a la vez de caer en agua y no malograrse por ningún motivo.
Puedes usarlo dos días seguidos sin cargar
La marca china se ha encargado de dotar al Honor Magic 7 Lite con una autonomía formidable ya que el fabricante nos garantiza un uso continuo de este dispositivo gracias a su enorme batería de 6,600mAh de potencia bruta.
Y cuando te acuerdes que debes conectarlo al cargador, entonces cuentas con el respaldo de carga rápida de 66W, para que el terminal esté listo al 100 por ciento en tan solo unos 45W.
Pantalla y procesador
El Honor Magic 7 Lite tiene una gran pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, acompañado de una notable resolución de 2,700 x 1,224 píxeles, asó como 120 hercios de tasa de refresco para tener mucha fluidez al ver contenido, además de unos 4,000 nits de brillo máximo; ni los rayos del sol impedirán que disfrutes de tu celular.
En cuanto al rendimiento, nos topamos con el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 que, para ser honestos, en pleno 2025 ya se siente a este chip un poco pasado de años, pero lo cierto es que te va a dar mucha solvencia para el uso diario. Además, cuenta con RAM de 8GB y memoria interna o ROM de 256GB y 512GB.
Software con muchas actualizaciones
El sistema operativo con que cuenta el Honor Magic 7 Lite es el MagicOS 8.0 basado en Android 14, el mismo que se está catapultando como uno de los mejores, siendo muy estable, fluido y con no pocas herramientas de personalización.
Si bien este modelo no cuenta con Honor AI, sí incluye una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software, a la vez de 4 años para lo que son los parches de seguridad.
Foto y video decentes
La fotografía del Honor Magic 7 Lite nos dará resultados bastante decentes, ya que en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, así como gran angular de 5 megapíxeles, mientras que la frontal es de 16 megapíxeles.
Sobre el video, este terminal puede grabar a un máximo de 4K a 30fps, pero si quieres llegar a los 60fps, tendrás que bajar la resolución hasta los 1080p.
Precio del Honor Magic 7 Lite en 2025
Si te gustó y quieres comprarte el Honor Magic 7 Lite este 2025, en México lo encuentras desde los 6,059 pesos; en Perú desde los 1,109 soles; en Colombia desde 1,065.900 pesos; en España desde los 288 euros (Amazon).
