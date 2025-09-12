Por qué comprar el Xiaomi 14T si este Samsung más barato lo tiene todo: panel Super AMOLED, 3 cámaras y mejor software

La gama media ha dado grandes saltos en los últimos años y, si bien Motorola y Xiaomi han estado a la vanguardia, lo cierto es que Samsung es también un actor importante, contando con terminales súper potentes y de altísima calidad, como es el caso Samsung A55 que, a pesar de ser lanzado en 2024, sigue vendiendo y mucho, en la actualidad.

Pantalla y procesador del Samsung A55

Vas a amar la ficha técnica del Samsung A55, ya que pese a sus 213 gramos de peso, incluye una poderosa pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, con los cuales su pantalla FullHD+ corre de maravilla. Asimismo, tiene Vision Booster para mejorar la calidad de la imagen, a la vez de enorme fluidez con sus 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo de 1,000 nits y resistencia acuática IP67.

Pese a lo suelen pensar, algunos el procesador Exynos 1480 se desenvuelve bien, con un notable rendimiento para tareas demandantes y hasta puedes disfrutar de algunos videojuegos con gráficos altos. Está compensado con RAM de 8GB, así como memoria interna en dos versiones: 128GB y 256GB.

Fotos de mucha calidad del Samsung A55

Samsung, por años, se ha encargado de darnos buenos sensores en sus terminales tope de gama, así como en los gama media recientemente, siendo el Samsung A55 uno de los beneficiarios de esta tecnología.

Por ello, en la parte trasera nos encontramos con cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

Por otro lado, grabación de video va a un máximo de 4K a 30fps con resultados óptimos, pero tiene un grave pecado al no contar con estabilización. Es decir, cuenta con estabilización electrónica (EIS) que ayuda en ciertos aspectos, pero queda un tanto en debe.

Sistema operativo de lujo

La marca surcoreana pone particular esfuerzo en su sistema operativo y el Samsung A55 no se aleja de esta tendencia, ya que nos trae OneUI 6.1 basado en Android 14 que, al mismo tiempo, está dotado de una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software y 5 años para los parches de seguridad.

Batería para todo el día, pero...

La autonomía de este dispositivo asiático también nos ha gustado, ya que viene con batería de 5,000mAh para darte potencia de uso por casi un día entero. Sin embargo, cuenta con una carga rápida de 25W que, seamos honestos, no es nada competitiva con otros competidores de su misma generación como el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, el Motorola Edge 50 Fusion o el Honor Magic 6 Lite.

Precio del Samsung A55 en 2025

Si te gusta y quieres comprarte el Samsung A55 este 2025, entonces en México lo puedes adquirir desde los 6,389 pesos; en Perú desde los 1,499 soles; en Colombia desde los 1,739.900 pesos; en España desde los 283 euros (Amazon).