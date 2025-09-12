- Hoy:
Xiaomi lanzó un nuevo celular barato con grandes especificaciones: ¿Vale la pena comprar este Redmi?
Si quieres un buen celular sin gastar mucho dinero, entonces este celular de Xiaomi va a complacer sus expectativas. Es todo lo que necesitas por su precio.
Todos los días, miles de personas buscan comprar un nuevo celular que cumpla, por lo menos, sus expectativas mínimas. Xiaomi cuenta con un amplio catálogo para todos los bolsillos y este 2025 no ha sido la excepción, porque ha lanzado recientemente el Xiaomi Redmi 13X, un equipo accesible, pero con especificaciones de alto calibre.
PUEDES VER: El Xiaomi 15T Pro será el REY de la gama alta "económica": características filtradas, precio y fecha de lanzamiento
Características del Xiaomi Redmi 13X
El Xiaomi Redmi 13X tiene 198 gramos, con una pantalla LCD de 6,79 pulgadas, contando con resolución FullHD+ de 2,460 x 1,080 píxeles, con 396 de densidad de píxeles por pulgada, con brillo máximo hasta los 550 nits, a la vez de 90 hercios de tasa de refresco.
Asimismo, su procesador es el MediaTek Helio G91-Ultra, a la vez de RAM de 6GB y 8GB con LPDDR4X, que puedes ampliar hasta los 16GB gracias a su RAM Virtual, en tanto que su memoria interna es de 128GB y 256GB con tecnología eMMC 5.1, que puedes ampliar hasta los 1TB con tarjetas microSD.
El Xiaomi Redmi 13X viene con dos sensores en la parte trasera, incluyendo un lente principal de 108 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles que resulta más testimonial que útil, mientras que su frontal es de 13 megapíxeles.
Por otro lado, su batería es de 5,030mAh, a la vez de estar acompañado de 33W de carga rápida, por lo que estará listo al 100 por ciento en unos 60 minutos. Asimismo, nos topamos con HYperOS basado en Android, pero con 2 años de actualizaciones en software y 4 para los parches de seguridad.
Precio del Xiaomi Redmi 13X
Para comprarte el Xiaomi Redmi 13X, entonces en México lo puedes conseguir desde los 2,296 pesos; en Perú desde los 529 soles; en Colombia desde los 540.000 pesos; en España desde los 115 euros (Kimovil).
