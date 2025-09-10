Memoria de 1.5TB, triple cámara, batería para todo el día y muchas actualizaciones: un Samsung potente a precio de infarto
Si quieres disfrutar de la experiencia Samsung, pero sin gastar mucho dinero, entonces este Galaxy A es ideal para ti. Tiene buen software y buena pantalla.
Si te gusta Samsung por su ecosistema, su sólido sistema operativo, así como sus constantes actualizaciones, pero no quieres invertir mucho en un celular top, entonces la marca surcoreana tiene para ti el Galaxy A16, un celular gama media muy económico que, pese a su precio, tiene ostenta una ficha técnica bastante competitiva.
PUEDES VER: Samsung A55 vs. Motorola Edge 60 Fusion: qué gama media comprar por IA, procesador, cámaras y pantalla
Características del Samsung A16
Para comenzar, el Samsung A16 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución FullHD+ de 1,080 x 2,340 píxeles, una tasa de refresco interesante de 90 hercios, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 800 nits de brillo máximo y protección contra salpicaduras de agua con certificación IP54.
En cuanto al rendimiento, nos topamos con el Exynos 1330, que en las pruebas se ha portado bien con un uso diario, a la vez de tener muchas apps abiertas al mismo tiempo. Asimismo, tiene RAM de 4GB, a la vez de memoria interna (ROM) de 128GB, el que puedes ampliar hasta los 1.5TB con tarjetas microSD.
Pese a ser un celular de precio económico, Samsung ha mantenido la triple cámara en el Galaxy A16, con un lente principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 5 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles, frontal de 13 megapíxeles.
En cuanto al sistema operativo, este dispositivo incluye OneUI 6.1 basado en Android 14. No trae Galaxy AI, pero está dotado de una voluminosa política de actualizaciones de 6 años para software y parches de seguridad.
La batería no nos ha decepcionado, ya que tiene potencia de 5,000mAh, para usarlo duro y parejo por casi un día completo, pero con carga rápida de 25W que, por su precio, no habría estado mal una de 33W, pero no nos desagrada por la que optaron.
Precio en 2025 del Samsung A16
Si te ha gustado el Samsung A16, entonces en México lo puedes adquirir desde los 2.453 pesos; en Perú desde los 509 soles; en Colombia desde los 679.900 pesos; en España desde los 190 euros (Amazon).
