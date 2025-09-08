Tiene 6 años de actualizaciones y triple cámara: este Samsung de BAJO COSTO tiene gran IA y procesador poderoso

Nadie puede negar que Samsung es uno de los fabricantes más famosos de todo el planeta, pero siendo reconocido en el mercado de celulares por sus dispositivos tope de gama, pero en la gama media se ha vuelto relevante en los últimos años, por lo que este 2025 ha impresionado a todos con el Samsung A26, un terminal a precio accesible que brilla en casi todo en su rango de precio.

Pantalla y procesador

El Samsung A26 nos ha impresionado desde el vamos con su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, a la vez de potente resolución FullHD+, tasa de refresco de 1,200 hercios para tener mucha fluidez al ver contenido, 800 nits de brillo máximo, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus y resistencia acuática IP67.

El Exynos 1380 es el procesador para la versión global, mientras que para Hispanoamérica es el Exynos 1280, el cual te dará una buena experiencia para el uso diario del celular, en tanto que su RAM es de 6GB y 8GB, en tanto que su memoria interna viene en 128GB y 256GB.

Gran sistema operativo y actualizaciones

Pese a esto, el sistema operativo del Samsung A26 es extremadamente fluido, estable y muy solvente, gracias al OneUI 7 basado en Android 15, así como una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software y parches de seguridad, incluyendo más una función de inteligencia artificial.

Fotos y videos buenos

Otro punto a favor, este celular tiene una buena cámara con su triple sensor, incluyendo una lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 13 megapíxeles.

Respecto a la grabación de vídeo, el Samsung A26 lo hace en la cámara principal y gran angular en los 4K a 30fps, mientras que en 1080p en la delantera.

Batería para casi todo el día

La autonomía de este celular que nos compete hoy lo hace bien y te durará por casi todo un día, gracias a su batería de 5,000mAh, pero sí flaquea en la carga rápida que solo incluye una carga rápida de 25W.

Cuánto cuesta el Samsung A26

Si te quieres comprar el Samsung A26, en México lo puedes comprar desde 3,883 pesos; en Perú desde los 869 soles; en Colombia desde los 926.391 pesos; en España desde los 229 euros (Amazon).