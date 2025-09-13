Lista de celulares Samsung que son los más recomendados para comprar antes de fin de año

Durante los últimos años, Samsung es considerada como la marca que ha sabido dominar el mundo tecnológico y esto no se limita solamente a productos como televisores u otros, sino también en los teléfonos inteligentes. Esta es la lista definitiva de celulares que no debes pasar por alto.

A pesar de la reciente expectativa que se ha generado por el lanzamiento del iPhone 17, es importante tener en cuenta otras marcas que tienen un equilibrio perfecto entre la calidad, rendimiento y precio. Una de ellas es precisamente Samsung.

Los 5 celulares de Samsung que se recomiendan comprar en el 2025

A pocos meses de llegar al cierre del 2025, es un gran momento para saber en qué celulares de Samsung Galaxy se debe invertir. Estos son algunos de los modelos que ofrecen herramientas con inteligencia artificial, gran autonomía de batería y otros componentes que lo hace superior al resto.

Modelo Por qué comprarlo antes de fin de año Características principales Samsung Galaxy A16 5G Es la opción ideal para presupuestos ajustados y ofrece soporte de actualizaciones hasta 2031 para evitar la obsolescencia prematura. Es perfecto para una mejora básica. Pantalla Super AMOLED 6.7", FullHD+ 90 Hz, batería 5000 mAh, cámara principal 50 MP, 4/6 GB de RAM, 128GB de almacenamiento (expandible), IP54. Samsung A35 5G Ofrece el mejor equilibrio en cuanto a la calidad-precio en gama media, con batería que supera el día completa y garantiza 4-5 años de soporte. Pantalla Super AMOLED de 6.6" fullHD+, 120 Hz, batería 5000 mAh con carga de 25W, triple cámara 50+8+5MP, 6/8GB RAM, 128/256GB, Exynos 1380, IP67 Samsung Galaxy S25 Es compacto y potente para uso diario, con inteligencia artificial mejorada para fotos y traducción. Es una compra segura por tener un diseño refinado y procesador bastante top, ideal si buscas algo pequeño, pero de alto rendimiento. Pantalla Dynamic AMOLED 2X 6.2" fullHD+, 120 Hz, batería 4000 mAh con carga 25W inalámbrica, triple cámara 50+12+10MP, IP68 Samsung Galaxy S25+ Se presenta como el equipo perfecto para realizar multitarea y multimedia, con una pantalla grande y sin opción a sufrir calentamiento. A fin de año siempre está en oferta. Pantalla Dynamic AMOLED 2X 6.7", QHD+, 120 Hz, batería 4900 mAh, triple cámara 50+12+10MP, Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM, 256/512GB, IP68, Galaxy AI. Samsung Galaxy S25 Ultra Es el rey de la fotografía y rendimiento pro, con titanio y zoom 5x, ofrece lo último en inteligencia artificial y será el máximo referente durante el 2026. Pantalla Dynamic AMOLED 2X 6.8", QHD+, 120 Hz, batería 5000 mAh con carga 45W, cuádruple cámara 200+20+10+50MP, Snapdragon 8 Elite, 12/16GB de RAM, hasta 1TB almacenamiento, S Pen incluido.

Estos son los teléfonos inteligentes que se sugieren adquirir en el 2025 debido a la disminución de precios en algunos de ellos, pero todo va a depender del presupuesto que tenga el usuario. También se pueden considerar otros que no son parte de este listado.