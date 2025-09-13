5 nuevas características que te harán querer el iPhone 17 Pro Max

Si estás pensando en mejorar tu teléfono por todas las novedades que se anunciaron en el Apple Event con el iPhone 17 Pro Max, entonces, debes conocer cada una de las novedades. Este es el celular más poderoso de la marca, por lo que debes considerar cuáles son los beneficios que ofrece debido al alto precio.

Es sabido que un iPhone ofrece una calidad fotográfica de primer nivel, además de que sus smartphones están elaborados con materiales de excelente calidad; sin embargo, lo que muchos no saben es cuáles son las novedades que han presentado en el modelo más poderoso de la empresa de Tim Cook.

Las 5 características novedosas del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max, lanzado el 19 de septiembre de 2025, llega al mundo tecnológico con un diseño colorido y que lo posicionan como el teléfono insignia más avanzado de Apple hasta la fecha. Revisa cuáles son las novedades que te convencerán comprarlo.

Sistema de cámaras triple 48 MP con zoom 8x

El iPhone 17 Pro Max ha llegado para revolucionar el módulo fotográfico con sus tres lentes de 48 MP en el lente principal, ultra gran angular y teleobjetivo. Las novedades en el rubro fotográfico están que el teleobjetivo tiene un zoom óptico de 4x con optimizaciones que logra alcanzar un equivalente de 8X, dejando atrás el 5x del iPhone 16 Pro Max. También, el lente frontal sube a 18 MP con moto automático que permite tomar selfies sin necesidad de voltear el teléfono. Sin duda alguna, el iPhone 17 Pro Max postula a ser el imbatible para la fotografía y video del 2025.

Rediseño con aluminio unibody

Apple abandon el marco de titanio por un cambio en el chasis de aluminio unibody, que combina un sistema de enfriamiento por cámara de vapor que ayuda a mejorar el rendimiento en un 40%. Esto quiere decir que podrás usar aplicaciones exigentes, editar videos en máxima calidad sin problemas de sobrecalentamiento.

Batería mejorada con carga inalámbrica inversa

La batería ha tenido una mejora que, según Apple, ofrece hasta 39 horas de reproducción de video, seis horas más que su predecesor. Además, la eficiencia del chip A19 Pro y el iOS 26 ayudan a optimizar el consumo energético.

Almacenamiento de hasta 2 TB y colores vibrantes

Por primera vez en su historia, Apple ofrece la opción de 2 TB de almacenamiento, que es perfecta para creadores de contenido que graban constantemente videos en modo ProRes o tienen una galería extensa. El diseño también sirve para refrescar con los colores único, pero que lamentablemente no cuenta con el típico tono negro.

Pantalla Always-On mejorada con Dynamic Island interactiva

El iPhone 17 Pro Max tiene la pantalla Always-On a otro nivel con una Dynamic Island totalmente rediseñada para que ahora luzca más interactiva. El tamaño de la pantalla de 6.9 pulgadas integra un sistema de notificaciones y controles más avanzadas. La nueva tecnología LTPO 3.0 mejora la eficiencia energética del Always-ON que sirve para reducir el consumo de la batería.