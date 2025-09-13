- Hoy:
¿No te alcanza para un iPhone 17 Pro? Estos 5 iPhone antiguos son una buena alternativa por su calidad y precio
El iPhone 17 Pro cuesta 1100 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando otros modelos de igual calidad pero más baratos. Conoce las mejores alternativas para este 2025.
La espera terminó. Finalmente, Apple presentó sus nuevos equipos de gama alta, los iPhone 17 Pro que tienen una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con un procesador Apple A19 Pro, además de 1TB de memoria y un juego de triple cámara de 48MP, los cuales te permiten grabar en 4K hasta 120fps.
Para sorpresa de miles de usuarios, el iPhone 17 Pro cuesta en Estados Unidos unos 1099 dólares. Es por ello que muchas personas están buscando equipos igual de potentes, pero más económicos. Es por ello que en esta nota verás 5 modelos que destacan por sus especificaciones y además sus pecios han bajado demasiado.
PUEDES VER: ¿Vale la pena cambiar mi 'viejo' iPhone 16 Pro Max por el nuevo iPhone 17 Pro Max? La verdad que debes saber
iPhone 13 Pro
Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con ProMotion (hasta 120 Hz), procesador Apple A15 Bionic, varias opciones de almacenamiento: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB; sistema de cámaras traseras triples de 12 MP (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo) más escáner LiDAR, cámara frontal de 12 MP, muy buen rendimiento para fotografía en baja luz, video ProRes, etc. En Perú he visto el iPhone 13 Pro (256 GB) nuevo por alrededor de S/ 1,849 en Catapu.
iPhone 12 Pro Max
Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas, procesador A14 Bionic, RAM de unos 6 GB, múltiples cámaras traseras de 12 MP (gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo) con características como estabilización óptica, zoom óptico, cámara frontal de 12 MP, batería grande para su época. En precio de este iPhone se encuentra por cerca de S/ 3,199 para la versión de 256 GB en EFE.
Este es el iPhone 12 Pro Max. Foto: Apple.
iPhone 12 Pro
Muy similar al 12 Pro Max en cuanto a hardware base salvo tamaño de pantalla y batería, pantalla de 6,1″, A14 Bionic, 6 GB RAM, triple cámara trasera de 12 MP, cámara frontal 12 MP. Buen performance general. En Perú, el iPhone 12 Pro nuevo (256 GB) se ha visto por S/ 5,499 en iCenter.
iPhone 12
Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, procesador A14 Bionic, almacenamiento de 128 GB (y otras opciones), RAM de 4 GB, cámaras traseras duales de 12 MP (gran angular y ultra gran angular), cámara frontal de 12MP, buen rendimiento general, 5G, diseño moderno. Precio nuevo ronda los S/ 5,199 para la versión de 128 GB en tiendas como Hiraoka.
iPhone 11 Pro
Pantalla Super Retina XDR OLED de 5,8 pulgadas, procesador A13 Bionic, opciones de almacenamiento 64 / 256 / 512 GB, RAM de 4 GB, triple cámara trasera de 12 MP, cámara frontal 12 MP, diseño premium algo más compacto, buen rendimiento aún hoy. No he encontrado muchas unidades nuevas, pero tiendas de productos reacondicionados lo ofrecen por ejemplo en Clevercel por unos S/ 3,349 en ciertas configuraciones.
