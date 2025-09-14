- Hoy:
Xiaomi 15 vs. Xiaomi 14T: conoce AQUÍ cuál te conviene comprar este 2025
Ambos celulares están orientados a públicos específicos, pero cuentas con grandes fichas técnicas que los hacen sumamente atractivos para todos.
Los iPhone 17 han paralizado el mundo de la tecnología, pero, seamos honestos, lo cierto es que sus precios por las nubes hace que, de momento, no estén disponibles para muchos, por lo que muchos recurren a versiones anteriores, o a otras marcas con un rango decosto menor, eso sí, con dispositivos de una valía técnica soberbia.
Por ello, en esta jornada nos daremos a la labor de hacer una comparación muy balanceada entre el iPhone 15 vs. Xiaomi 14T, dos smartphones que se parecen mucho, pero que, a la vez, tienen su propia personalidad y público muy bien definido.
iPhone 15: características
El iPhone 15 tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, resolución 2,556 x 1,179 píxeles, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), 60 hercios de tasa de refresco, True Tone, HDR, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A16 Bionic, RAM de 6GB, ROM de 128GB/256GB/512GB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 12MP, frontal True Depth de 12MP. Batería de 3,877mAh, carga rápida USB-C de 20W. Software iOS 17. Resistencia acuática IP68.
iPhone 15: ventajas
El iPhone 15 sobresale desde el primer momento por su calidad de construcción con materiales premium, a la vez de un procesador muy competente que te permite realizar edición de video y disfrutar de videojuegos pesados.
Tiene uno de los mejores sistemas operativos del mundo (iOS), el cual cuenta con muchos años de actualizaciones, a la vez de una notable integración con su ecosistema y optimización de aplicaciones.
Cuenta con buenos resultados fotográficos y una bestial grabación de video, que es el punto fuerte de todos los teléfonos iPhone.
Xiaomi 14T: características
El Xiaomi 14T cuenta con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco de 144 hercios, HDR10+, Dolby Vision, 4,000 nits de brillo máximo. Procesador MediaTek Dimensity 9300-Ultra, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto de 50MP, gran angular de 12MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 67W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi 14T: ventajas
La gran ventaja del Xiaomi 14T sobre el iPhone 15, en cuanto a pantalla, son sus tremendos 144 hercios de tasa de refresco (contra 60Hz) que da mayor fluidez al momento de apreciar contenido o desplazarnos por el dispositivo.
Pese a ser considerado como un celular en la línea entre la gama media y la gama alta económica, los cierto es que su procesador se desempeña muy bien para tareas pesadas, así como para videojuegos, mientras que su memoria RAM de 12GB y 16GB es superior.
Cuenta una batería muy amplia con sus 5,000mAh de potencia, lo mismo de una carga rápida mucho más veloz con sus 67W, para estar listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.
iPhone 15 vs. Xiaomi 14T: ¿Cuál comprar en 2025?
Vamos al granos, si lo que estás buscando es un notable sistema operativo, con buena integración con su ecosistema, un pantalla pequeña pero poderosísima, un gran rendimiento, materiales premium y superior grabación de video, entonces el iPhone 15 es para ti.
Por el contrario, si quieres una pantalla con una experiencia sin igual, una procesador para tareas pesadas con mucho almacenamiento, batería para todo el día que cargue en cuestión de minutos y fotografías de calidad, eso quiere decir que el Xiaomi 14T es lo que necesitas.
