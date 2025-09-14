- Hoy:
¿Cuáles son los colores CONFIRMADOS del iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max? Conócelos todos AQUÍ
Además de las prestaciones, muchos usuarios quieren conocer los colores de todos los iPhone 17. En este apartado, hay novedades junto con el cambio de diseño.
El pasado 9 de septiembre de 2025, en medio de un evento especial, Apple lanzó al mundo entero, entre otros dispositivos, toda su nueva familia de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los cuales han generado debate entre los usuarios y expertos del mundo de la tecnología, ya sea su nuevo diseño, precio, ficha técnica, pero también sus colores.
Por ello, en las siguientes líneas, vamos a descubrir cada uno de los colores que traen cada uno de los nuevos terminales de iPhone, además de una repaso de sus precios (de momento solo oficiales para los Estados Unidos).
PUEDES VER: Las 4 poderosas razones de Apple para que migres al iPhone 17 Pro Max sin pensarlo dos veces
¿Cuáles son los colores de los iPhone 17?
Como ya sabes los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max tienen su propia personalidad con sus respectivas especificaciones, pero su paleta de colores también las hará distintas unas de las otras.
iPhone 17
Como ya ha sucedido en los terminales base de generaciones anteriores, estos suelen ser los más variados en cuanto a colores y el iPhone 17 siguen esa línea, pero con tonalidades más suaves si los comparamos, por ejemplo, con el iPhone 16.
Por ello, en esta nueva versión, nos topamos con los ya clásicos blanco y negro, pero también con lavanda, verde salvia y azul neblina, estos tres últimos destacándose por tonalidades pastel.
iPhone 17.
iPhone 17 Air
El iPhone 17 Air no solo es el reemplazo de lo que antes se conocía como iPhone Plus, sino que se destaca de este por su diseño ultra delgado, pero que nos trae una paleta de colores propia como el azul cielo, dorado suave, blanco nube y negro espacial.
iPhone 17 Air.
iPhone 17 Pro y 17 Pro Max
Sin embargo, el que más está dividiendo a críticos como usuarios con el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, los cuales vienen en tres colores: plata, azul oscuro y naranja cósmico, siendo este último un tono atípico para estos modelos y que, encima, Apple no haya incluido negro o blanco a la paleta de estos dos dispositivos.
iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.
Precio de los iPhone 17 (Estados Unidos)
- iPhone 17: a partir de US$ 799 dólares.
- iPhone 17 Air: a partir de US$ 999 dólares.
- iPhone 17 Pro: a partir de US$ 1,099 dólares
- iPhone 17 Pro Max: a partir de US$ 1,199 dólares.
Precio del iPhone 17 en Perú (tentativo)
- iPhone 17: a partir de S/ 2,803.82 soles.
- iPhone 17 Air: a partir de S/ 3,464.33 soles.
- iPhone 17 Pro: a partir de S/ 3,856.57 soles.
- iPhone 17 Pro Max: a partir de S/ 4,207.48 soles.
