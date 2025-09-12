Las 4 poderosas razones de Apple para que migres al iPhone 17 Pro Max sin pensarlo dos veces

Hace unos días, Apple realizó un evento especial para lanzar los nuevos iPhone 17 y todos están deseosos de contar con el nuevo buque insignia de la compañía estadounidense: el iPhone 17 Pro Max y, pese a que muchos aseguran que hay pocos cambios, lo cierto es que existen factores de peso que pueden persuadir a más de uno a migrar o cambiarse a este terminal con iOS 26.

Cuatro razones para migrar al iPhone 17 Pro Max

Por ello, a continuación te vamos a mostrar 4 motivos que destacan los expertos (como Apple Esfera) por los que vale la pena mirar su billetera y gastar tu dinero en este smartphone que, si bien no es revolucionario, sí es un bocanada de aire fresco en los móviles de la empresa de la manzana.

Un esperado cambio de diseño

El primer cambio arranca desde los materiales, dejaron atrás el titanio para migrar al aluminio, de buenas a primera no es un paso atrás, ya que este es mejor conductor térmico evitando sobrecalentamientos, a la vez de la resistencia.

En cuanto a la parte trasera, el iPhone 17 Pro Max está hecho y pensado para ser resistente, ya que ahora es de cerámica, con cristal que no llega a los bordes. Atrás quedó la idea de la delgadez y se opta por un aspecto robusto para usuarios pro.

Pantalla con 3 novedades importantes

Si bien la pantalla de los iPhone Pro y Pro Max se han caracterizado por sus prestaciones premium, siempre hubo 3 pendientes que, finalmente, podemos ver reflejado en el iPhone 17 Pro Max.

Un competitivo aumento de brillo a los 3,000 nits (atrás quedaron los 2,000 nits), esto se agradece para lugares especialmente calurosos como España, o más de un país latinoamericano.

Otro cambio espectacular es que el iPhone 17 Pro Max tiene menos reflejos , es decir, cuenta con un nuevo acabado antirreflejos de siete capas.

, es decir, cuenta con un nuevo acabado antirreflejos de siete capas. Asimismo, el flagship de Apple es mucho más resistente que sus predecesores gracias al Ceramic Shield 2 con que cuenta en el frontal, dándole un aspecto más robustos; es decir, resiste arañazos tres veces más.

Alto rendimiento y muchísima potencia

El iPhone 17 Pro Max ha sido lanzado al mercado de la tecnología con el procesador Apple A19 Pro, el cual en las pruebas iniciales ha demostrado ser todo un monstruo en cuanto al rendimiento.

Pero, una verdadera novedad respecto a los iPhone anteriores es su aumento de RAM de 8GB a 12GB. Estas dos juntas inciden, por ejemplo, en una cámara de vapor solo para los modelos PRO y esto se notará en el uso diario.

Por ejemplo, cuando cargues el dispositivo este se calentará menos, cuando vas de una a otra conversación, cuando ves TikTok, buscando imágenes, esa refrigeración mucho más óptima permitirá sacarle todo el provecho sin lags, bajas de velocidad ni sobrecalentamientos.

Cámara con mejores funcionalidades

Una mejora crucial de iPhone Pro anteriores es que el iPhone 17 Pro Max tiene tres cámaras traseras de 48 megapíxeles, con el teleobjetivo como el que más cambios tiene, principalmente, con el zoom X4 el cual es más versátil que antes.

Es decir, que la intención de Apple al ampliar este lente a 48MP, no solo es 56 por ciento más grande, sino que también podremos recortar la imagen obteniendo un zoom X8 con una foto de 12MP, resolución más que óptima para, por ejemplo, hacer una impresión.

La cámara frontal también ha experimentado mejoras llegando a los 18 megapíxeles, pero además de sacarte un selfie sin colocar en horizontal el dispositivo, ya que lo puedes mantener en vertical, pero el software hará posible darte una instantánea apaisada.