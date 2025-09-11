iPhone Air: lo bueno y lo malo del nuevo teléfono de Apple

Las primeras características del iPhone Air destacan que es un celular fino y ligero. A pesar de que cuenta con algunas limitaciones, lo cierto es que ha podido superar las expectativas de miles de personas que creían sería el teléfono menos equilibrado de la nueva línea de dispositivos móviles de Apple.

El iPhone Air se presentó oficialmente el 9 de septiembre de 2025 como parte de la nueva línea del iPhone 17. Este modelo fue anunciado como el más delgado de la marca y ligero de toda la empresa. Su grosor de apenas 5.6 mm sustenta su espectacular diseño que, para sorpresa de muchos, no sacrifica el rendimiento. Viene equipado con el chip A19 Pro y cuenta con una pantalla OLED de 6.5 pulgadas con cámara principal de 4 MP y soporta para eSIM.

Lo bueno del iPhone Air

El diseño ultradelgado y ligero hace que se convierta en el iPhone más fino, convirtiéndolo en extremadamente cómodo para llevar en el bolsillo y su estética minimalista ha logrado conquistar al mundo, llegando a transmitir una sensación única y exclusiva como en los primeros iPhones.

Para sorpresa de miles, el iPhone Air cuenta con el chip A19 Pro que es garantía de gama alta y rendimiento especial para multitareas, edición de video o incluso videojuegos exigentes sin problemas. Su pantalla OLED de 6.5 pulgadas es perfecto para quienes busquen colores vibrantes y un tamaño perfecto.

En cuanto a la cámara, cuenta con 48 MP bastante sólidos y que la gran novedad está en la cámara dual que permitirá grabar con el lente selfie y al mismo tiempo también con el trasero accediendo a todos los zoom posibles y tomar fotografías mientras se está grabando.

Su precio de 999 dólares lo convierte en uno de los mejores ya que cuenta con características similares el iPhone 17 Pro Max y no pierde la calidad del dispositivo móvil.

Lo malo del iPhone Air

Lamentablemente no incluye el modo Cine, una característica que se volvió esencial en los teléfonos de Apple más recientes. Con esto era posible captar videos a un nivel más profesional, pero en este lanzamiento del 2025 no se contó.

Solo eSIM, pero esto dependerá de cada usuario. Apple confirmó que se elimina la ranura para la SIM física, lo que complica el uso en regiones con cobertura limitada o para aquellos usuarios que prefieren usar la dual-SIM tradicional.

El precio es considerado alto para la gran mayoría de los usuarios, ya que, a pesar de que tiene ciertos beneficios, no se considera que sea suficientemente valioso para el precio que se le puso.