Es el único capaz de tumbar al Samsung A36: mejor IA, mayor resistencia, pantalla muy brillante y procesador superior

Honor ha sabido salirse con la suya a pesar de tener competidores muy fuertes. El fabricante chino este 2025 nos dejó con gratas sensaciones con el Honor Magic 7 Lite o brutal Honor Magic 7 Pro, pero también se encuentra el Honor 400 Lite, un gama media accesible en cuanto a precio, pero soberbio en lo referente a su funcionamiento.

Características del Honor 400 Lite

El Honor 400 Lite es uno de los celulares más livianos que podrías encontrar ya que tiene un peso de 171 gramos, contando con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, acompañado de una potente resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, a la vez de una notable fluidez con sus 120 hercios, 394 de densidad de píxeles por pulgada. brillo más que nadie tiene en su rango de precio con sus 3,500 nits.

Asimismo, la resistencia es un punto vital en este apartado, dado que tiene certificación IP65 para aguantar chorros de agua por tiempo prolongado, así como protección anti caídas gracias a su certificado SGS de 5 estrellas.

En cuanto al rendimiento, el Honor 400 Lite nos presenta el procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra que, en los test, ha demostrado ser mejor, por ejemplo, que el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, teniendo un funcionamiento óptimo para videojuegos y la multitarea. Asimismo, su RAM es de 8GB, así como memoria interna hasta los 256GB.

Otro de los puntos álgidos de este dispositivo es la fotografía, sobre todo el lente principal con sus 108 megapíxeles, además de un gran angular de 5 megapíxeles, a la vez de sensor frontal de 16 megapíxeles.

Del mismo modo, su autonomía te dará una potencia de uso por casi un día entero gracias a su batería de 5,230mAh, el cual viene acompañado con carga rápida de 35W para que esté listo al 100 por ciento en unos 60 segundos.

El sistema operativo del Honor 400 Lite es MagicOS 9 basado en Android 15, el cual trae Honor AI, es decir, funciones de inteligencia artificial de esta marca que te dará una buena experiencia en el uso diario, a la vez de 6 años de actualizaciones para software y los parches de seguridad.

Precio del Honor 400 Lite en 2025

Toma nota, porque si te interesa tener entre tus manos el Honor 400 Lite, entonces su precio será el siguiente, dependiendo el país en el que te encuentres: