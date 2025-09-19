0

Es el único capaz de tumbar al Samsung A36: mejor IA, mayor resistencia, pantalla muy brillante y procesador superior

Este gama media de Honor se ha convertido en uno de los más buscados de la famosa marca china, por muy buenas razones que conocerás en las siguientes líneas.

Joel Dávila
Este celular tiene un formidable rendimiento de la batería por su precio.
Este celular tiene un formidable rendimiento de la batería por su precio. | Composición/Forum iPhone
COMPARTIR

Honor ha sabido salirse con la suya a pesar de tener competidores muy fuertes. El fabricante chino este 2025 nos dejó con gratas sensaciones con el Honor Magic 7 Lite o brutal Honor Magic 7 Pro, pero también se encuentra el Honor 400 Lite, un gama media accesible en cuanto a precio, pero soberbio en lo referente a su funcionamiento.

Este celular ha demostrado que no se necesita una gama alta para tener una buena experiencia en las cámaras.

PUEDES VER: Dicen que es el mejor gama media por sus cámaras superiores al Samsung A56: ¿Por qué todos aman este Honor?

Características del Honor 400 Lite

El Honor 400 Lite es uno de los celulares más livianos que podrías encontrar ya que tiene un peso de 171 gramos, contando con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, acompañado de una potente resolución FullHD+ de 2,412 x 1,080 píxeles, a la vez de una notable fluidez con sus 120 hercios, 394 de densidad de píxeles por pulgada. brillo más que nadie tiene en su rango de precio con sus 3,500 nits.

Asimismo, la resistencia es un punto vital en este apartado, dado que tiene certificación IP65 para aguantar chorros de agua por tiempo prolongado, así como protección anti caídas gracias a su certificado SGS de 5 estrellas.

En cuanto al rendimiento, el Honor 400 Lite nos presenta el procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra que, en los test, ha demostrado ser mejor, por ejemplo, que el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, teniendo un funcionamiento óptimo para videojuegos y la multitarea. Asimismo, su RAM es de 8GB, así como memoria interna hasta los 256GB.

Otro de los puntos álgidos de este dispositivo es la fotografía, sobre todo el lente principal con sus 108 megapíxeles, además de un gran angular de 5 megapíxeles, a la vez de sensor frontal de 16 megapíxeles.

Del mismo modo, su autonomía te dará una potencia de uso por casi un día entero gracias a su batería de 5,230mAh, el cual viene acompañado con carga rápida de 35W para que esté listo al 100 por ciento en unos 60 segundos.

El sistema operativo del Honor 400 Lite es MagicOS 9 basado en Android 15, el cual trae Honor AI, es decir, funciones de inteligencia artificial de esta marca que te dará una buena experiencia en el uso diario, a la vez de 6 años de actualizaciones para software y los parches de seguridad.

Precio del Honor 400 Lite en 2025

Toma nota, porque si te interesa tener entre tus manos el Honor 400 Lite, entonces su precio será el siguiente, dependiendo el país en el que te encuentres:

  • Perú: desde los 1,076 soles.
  • México: desde los 5,249 pesos.
  • Colombia: desde los 1,699.900 (Claro).
  • España: desde los 249 euros (Honor Store).
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Estos 5 teléfonos Android son mejor alternativa al iPhone 17 y cuestan mucho menos

  2. Problemas de batería con el iOS 26: cómo mejorar la duración de la batería del iPhone

  3. Rivales del iPhone 17: los 4 mejores teléfonos que compiten con el nuevo celular de Apple

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano