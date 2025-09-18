- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
Este Honor supera fácilmente a los mejores: 1TB de almacenamiento, 16 GB de RAM, procesador Snapdragon y carga en 20 minutos
Como todos los años, Honor también figura como una de las marcas que busca afianzarse entre los mejores y con este modelo del 2025, reafirma sus favoritismo.
Es importante encontrar smartphones que cuenten con características de alto rendimiento y este teléfono de Honor tiene todo lo que siempre se busca, tales como una buena cámara, batería de larga duración y excelente rendimiento. Su ficha técnica no solamente te sorprenderá, sino que también te fascinará por todos los componentes que tiene integrado tanto en su diseño como de manera interna.
Si hay algo en lo que Honor es especialista, eso es en mundo de smartphones. El Honor Magic7 Pro es una prueba de ello debido a la dedicación con la que se elaboró este dispositivo móvil y por contar con componentes que realmente pueden trabajar a la perfección entre sí. Para indagar más sobre sus especificaciones, realizamos este análisis detallado que no te puedes perder.
Características del Honor Magic7 Pro: por qué comprar, ficha técnica
El Honor Magic7 Pro figura como uno de los teléfonos más completos en la actualidad debido a todas las fortalezas que demuestra desde su primer uso. Con un diseño elegante, moderno y un sistema de cámara profesional, vas a poder disfrutar de todos sus beneficios sin restricciones.
El Honor Magic7 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6.8 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, pero su punto débil puede ser el brillo máximo que se alcanza con apenas 1600; sin embargo, esto no disminuye la gran experiencia audiovisual que se ofrece.
Por otro lado, en cuanto al hardware, se tiene el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que es garantía de un rendimiento excepcional. Además, hay que sumarle que la memoria RAM es de 12 GB o también de 16 GB, junto a un almacenamiento interno de dhasta 1 TB.
El sistema de cámaras del Honor Magic7 Pro es también otro de los puntos a favor de este dispositivo móvil. La cámarA principal cuenta con un sensor Omnivision de 50 megapíxeles, mientras que la cámara gran angular y macro ofrece apenas 50 megapíxeles. Para capturar imágenes a larga distancia, el Honor Magic 7 Pro trabaja con un lente telefoto de 200 megapíxeles y la cámara frontal es de 50 MP.
Finalmente, tenemos la gran autonomía de su batería que tiene una capacidad de 5850 mAh que permitirá que el usuario disfrute del equipo durante todo el día sin problemas, así como una carga rápida de 100W.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50