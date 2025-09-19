Samsung y su gama media potente a precio de regalo: pantalla Super AMOLED, diseño elegante, gran software y es acuático

Samsung es uno de los gigantes tecnológicos de nuestros tiempos por sobradas razones debido a sus dispositivos de altísima calidad. Estos estándares también fueron llevados a la gama media del mercado de celulares, por lo que este 2025 ha brillado con luz propia con el Galaxy A56, que para muchos es el terminal definitivo en este rubro.

Características del Samsung A56

El Samsung A56 brilla desde el arranque con su diseño estilizado, así como una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, 120 hercios de tasa de refresco para tener mucha fluidez junto con Vision Booster que mejora la calidad de imagen, brillo máximo de 1,200 nits, es anticaídas gracias a Corning Gorilla Glass Victus+y acuático gracias a IP67.

Al pasar al rendimiento, nos topamos con su chip casero Exynos 1580, a la vez de RAM de 8GB, junto con memoria intente de 128GB/256GB. En tanto que su batería de 5,000mAh te servirá para usarlo todo el día, así como carga rápida en 55 minutos gracias a sus 45W.

Por otro lado, el Samsung A56 viene con triple cámara, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, así como frontal de 12 megapíxeles.

Su sistema operativo es el OneUI 7 basado en Android 15, siendo uno de los más estables, personalizables y con una voluminosa política de actualizaciones con 6 años para dar soporte al software como para los parches de seguridad.

Asimismo, cuenta con funciones de inteligencia artificial con Galaxy AI, el cual mejorará tremendamente en tu uso diario.

Cuánto cuesta el Samsung A56

Si te ha gustado el Samsung A56 y quieres compártelo, entonces, este es su precio en los siguientes países: