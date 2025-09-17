Este Motorola PRO desmonta a Samsung con su gran ficha técnica: pantalla SUPER HD, procesador EXTREME y cámaras de Sony

Motorola no deja de sorprender en el mundo de la tecnología y este 2025 viene engrosando su ya voluminoso catálogo de teléfonos celulares que la rompen gracias a sus precios accesibles, diseños preciosos y características espectaculares, como es el caso del Motorola Edge 60 Pro, una celular con una ficha técnica brutal que ensombrece a la competencia como Xiaomi o Samsung.

Pantalla SUPER fluida

Toma mucha atención, porque estas son las espectaculares características del Motorola Edge 60 Pro, ya que su pantalla POLED de 6,67 pulgadas está acompañada con una brutal resolución Super HD, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco para contar con mucha fluidez al ver contenido, así como ser compatible con HDR10+, a la vez de un brillo máximo insuperable con sus 4,500 nits.

Procesador gamer estable sin calentamientos

Al bajar al rendimiento hemos quedado gratamente sorprendidos, dado que su chip es el MediaTek Dimensity 8350 Extreme que ha probado ser muy estable y potente al momento de jugar títulos pesados, así como funcionar de forma óptima con aplicaciones pesadas. Del mismo modo, su RAM es de 12GB con LPDDR4X, a la vez de memoria interna o ROM que llega hasta los 512GB con tecnología uMCP para garantizar descargas rápidas.

Un Motorola para usarlo 2 días seguidos

Si hablamos de la autonomía, el Motorola Edge 60 Pro ha dado un salto asombroso, dato que su batería es enorme con potencia de 6,000mAh, por lo que podrás utilizarlo de forma continua por 2 días, tras lo cual dispondrás de 80W de carga rápida y 15W de carga inalámbrica. Es decir, que el equipo estará lista al 100 por ciento en unos 45 minutos, aproximadamente.

Fotos Sony y video con buenos detalles

Del mismo modo, la fotografía de este terminal nos sorprende al ser lentes hechos por Sony. Por ello, el sensor principal es de 50 megapíxeles Sony Lytia 700C con estabilización óptica, ultra gran angular + macro de 50 megapíxeles, telefoto de 3X con OIS de 10 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Sin embargo, la grabación de video lo hace bien con su resolución máxima en 4K a 30fps que nos da buenos detalles, capturando bien el sonido. Sin embargo, por su precio, lo ideal habría sido un 4K a 60fps (por lo menos en el sensor principal).

Software mejorado con mucha IA

El sistema operativo del Motorola Edge 60 Pro nos presenta Android 15, el cual está integrado con Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, la misma que no solo potencia las fotos y videos, también posee diversas herramientas que ayudan a potenciar, mejorar tu experiencia manipulando este smartphone.

Asimismo, dispone de una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software, mientras que 4 años para los sistemas de seguridad. Debemos ser francos, por su rango de precio y sector al que va dirigido, nos parece que este Motorola debería contar con más años para que sea rentable en el tiempo para los usuarios.

Un celular que lo resiste todo

La resistencia del Motorola Edge 60 Pro es uno de sus puntos más fuertes, dado que incluye resistencia con certificación IP68/IP69, es decir, que resiste el embate del polvo, humedad, pero también al agua, puedes sumergirlo sin problemas. Además, soporta chorros de agua hasta los 80 grados.

Del mismo modo, incluye certificado militar MIL-STD-810H, es decir, que este celular es capaz de aguantar los calores más extremos, brutales fríos bajo cero, así como fuertes presiones en altas latitudes.

Precio del Motorola Edge 60 Pro

Mucha atención, porque estos son los actuales precios del Motorola Edge 60 Pro para comprar este 2025: