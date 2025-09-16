Motorola no para de vender este celular: pantalla POLED de 144Hz, 4 cámaras, procesador Snapdragon y carga en 15 minutos

Cuando hablamos de balance entre calidad y precio, definitivamente estamos haciendo eco de un solo nombre: Motorola. La empresa estadounidense se ha consolidado muy fuerte en el rubro de la gama media, pero también en ese segmento de celulares que son transicionales entre esta y la gama alta, siendo uno de sus mejores exponentes el Motorola Edge 50 Pro, el cual veremos en las siguientes líneas.

Pantalla, procesador y batería

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 50 Pro nos presenta una pantalla POLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, a la vez de una tasa de refresco asombrosa de 144 hercios, con compatibilidad para contenido con HDR10+, a la vez de un brillo máximo de 2,000 nits y certificación IP68 que lo hace resistente al agua.

Cuando pasamos al procesador, nos topamos con el chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 que va más que bien con los videojuegos, a la vez de un buen funcionamiento con la multitarea, pero también con un RAM de 8GB y 12GB, en tanto que su memoria interna o ROM es de 256GB a 512GB con tecnología UFS 2.2.

Otro punto muy arriba de este Motorola Edge 50 Pro es la autonomía, dado que la batería del mismo es de 4,500mAh, junto con carga rápida de 125W, carga rápida inalámbrica de 50W y carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Es decir, que la potencia del equipo estará listo al 100 por ciento en unos 15 minutos.

Foto y software

En otro aspecto, la cámara fotográfica hace un buen trabajo, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto 3X de 10 megapíxeles con OIS, ultra gran angular de 13 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

El sistema operativo del Motorola Edge 50 Pro viene con Android 14 casi puro con escasas modificaciones, a la vez de una política de actualizaciones de 3 años para dar soporte al software, a la vez de 4 años para lo que son los parches de seguridad.

Precio del Motorola Edge 50 Pro en 2025

SI te quieres comprar este 2025 el Motorola Edge 50 Pro, entonces en México lo puedes adquirir desde los 6,979 pesos; en Perú desde los 2,269 soles; en Colombia desde los 2,200.000 pesos; en España desde los 451 euros (Amazon).