Xiaomi saca ventaja a Samsung con este celular de precio bajo, 1 TB de almacenamiento, carga de 120W y cámara dual

Xiaomi tiene una línea de dispositivos bastante completa con características que garantizan un alto rendimiento y varios años de uso. Sin más misterio, aclaramos que se trata el Xiaomi 13T Pro que logra superar al Samsung A56 que se lanzó en el 2025, pero que decepcionó a la mayoría de usuarios por no contar con suficiente innovación o especificaciones mejoradas.

El Xiaomi 13T Pro se lanzó en el 2023 y sin lugar a duda es uno de los smartphones más recomendables incluso en el 2025. Su rendimiento se basa por la poderosa ficha técnica que tiene como su procesador, juego de cámaras, almacenamiento y más.

Xiaomi 13T Pro: características, procesador y almacenamiento

La pantalla está compuesta por el panel AMOLED de 6,69 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz con un brillo pico de 2600 nits. Aunque no es uno de los más livianos (con 206 gramos), este smartphone demuestra su potencia con el procesador MediaTek Dimensity 9200+.

Antes de pasar a hablar de su calidad fotográfica, también debemos destacar su RAM de 12 o 16 GB, así como el almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Su autonomía se ve potenciada con la carga de 120W y capacidad de 5000 mAh

Celular Xiaomi saca ventaja a Samsung. | Foto: Captura

La cámara trasera del Xiaomi 13T Pro es de 50 megapíxeles la principal, gran angular de 12 megapíxeles y telefoto de 50 megapíxeles. Esto refuerza su excelente equilibrio que además se puede grabar en alta calidad.