Motorola lo hizo de nuevo con un celular a menos de 250 dólares: cámara Sony, 5,200mAh batería y pantalla de 120Hz
Este Motorola se ha vuelto uno de los más buscados en su rango de precio, pese a tener poco tiempo en el mercado. Su costo es competitivo y gran ficha técnica.
Motorola no solo ha potenciado este 2025 su gama media con los Edge, pero lo cierto es que tampoco ha dejado de lado a la familia G, y uno de los más esperados es el Motorola G56, el cual tiene especificaciones muy competentes para rendir más que bien en el uso diario.
Características del Motorola G56
Pesando 200 gramos, el Motorola G56 nos presenta una pantalla IPS LCD de 6,72 pulgadas, a la vez de una pantalla potente FullHD+ de 2,400 x 1,080 píxeles, así como tasa de refresco de 120 hercios (Hz), así como 392 de densidad de píxeles por pulgada, audio potenciado con Dolby Atmos, mientras que su protección anticaídas es Corning Gorilla Glass 7i.
Otro de los aspectos más destacados de este celular es su resistencia, dado que Motorola ha potenciado este dispositivo con certificación IP68/IP69 para ser impermeable al polvo, humedad y también al agua. lo puedes sumergir sin problemas. Asimismo, no se malogra con chorros de agua hasta los 80 grados.
En este mismo apartado, el Motorola G56 viene con certificado militar MIL-STD-810H, con lo que será capaz de aguantar calores intensos, fríos gélidos bajo cero, a la vez de grandes presiones a altas latitudes.
Su batería de 5,200mAh hará que el celular aguante por casi todo un día, a la vez de carga rápida de 30W para cargar al máximo en unos 60 minutos, a la vez de RAM de 8GB que se expande con RAM Virtual, memoria interna de 256GB que con tarjeta microSD se amplia.
Por otro lado, su procesador MediaTek Dimensity 7060 sobrado para las funciones esenciales para el día a día, en tanto que su sistema operativo es Android 15 con pocas modificaciones, además de 1 año de soporte para software y 3 para los parches de seguridad.
Por otro lado, pese a contar con solo dos sensores traseros, el principal tiene 50 megapíxeles con tecnología Sony LYT-600, ultra gran angular/macro de 8 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.
Precio del Motorola G56
Si quieres comprarte el Motorola G56 en lo que queda del 2025, estos son precios promedio.
- Perú: desde los 849 soles (Motorola Store).
- México: desde los 3,949 pesos.
- Colombia: desde los 1.004.842 pesos.
- España: desde los 194 euros (Amazon).
