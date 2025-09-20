Poderoso, pero económico: el Samsung con pantalla Super AMOLED, mucho RAM y cámaras semi pro que todos buscan

Aunque la gama media está dominada, generalmente, por Motorola y Xiaomi, Samsung se ha hecho espacio al lado de estos dos nombres, siendo una de las marcas que mejor viene haciendo las cosas en este apartado. Por ello, hoy te vamos a presentar al Samsung A35, un terminal que no le tiene miedo a nada y sigue vendiendo pese a su hermano mayor: el Samsung A36.

Este smartphone ha sufrido una reducción importante de precio durante el 2025, siendo atractivo, además, en apartados clave como la pantalla fluida, un procesador competente para tareas diarias y más, así como cámaras fotográficas con resultados por encima de lo esperado.

Características del Samsung A35

El Samsung A35 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, todo esto condensado con una tasa de refresco formidable (para su precio) gracias a sus 120 hercios, sin dejar de lado sus 1,000 nits de brillo máximo, así como su resistencia acuática con certificación IP67.

Asimismo, su procesador es un chip de la casa: el Exynos 1380 que va bien con las tareas del día a día, así como para jugar ciertos videojuegos de regular demanda gráfica. Del mismo modo, nos topamos con una RAM de 6GB y 8GB, en tanto que su memoria interna o ROM va de los 128GB a los 256GB.

Pese a su costo bastante accesible, el Samsung A35 posee tres lentes traseros que te darán resultados más que positivos. Su lente principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles, mientras que la frontal es de 13 megapíxeles.

El sistema operativo de este celular es OneUI 6.1 basado en Android 14, contando con soporte de 4 años para el software, pero también para los parches de seguridad. Su batería es de 5,000mAh para que lo uses sin pausas por casi todo el día, así como una carga rápida de 25W.

Precio en 2025 del Samsung A35

Si quieres comprarte este 2025 el Samsung A35, entonces lo puedes adquirir con estos precios: