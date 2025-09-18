Este Motorola compite con el Samsung A35, pero es mejor: 512 GB almacenamiento, carga rápida, precios bajo y cámaras HD

El 2025 es un año en el que se han lanzado dispositivos móviles de diferentes precios, diseños y calidad; sin embargo, el Motorola Edge 50 Fusion es el celular adecuado y que todo usuario podría aprovechar al máximo sus funciones y el rendimiento general. Te invitamos a conocer un poco más sobre este teléfono que tiene un precio accesible y otras características premium.

El Motorola Edge 50 Fusion logra destacarse desde un inicio con su poderosa pantalla pOLED de 6,70 pulgadas que trabaja con una resolución de 1080x2400 FullHD+ y una tasa de refresco de 144 Hz. Esto quiere decir que la experiencia será completamente fluida y con colores vivos.

Asimismo, este teléfono es capaz de demostrar todo su potencial con altavoces estéreo y también tecnología Dolby Atmos que ayudará al usuario a tener sonido envolvente y calidad premium. Está hecho de cuero sintético y policarbonato, que es la combinación perfecto para una apariencia premium y con protección Corning Gorilla Glass 5.

Características del Motorola Edge 50 Fusion. | Foto: Captura

Cámara con calidad profesional del Motorola Edge 50 Fusion

El apartado fotográfico es lo que más se destaca en el Motorola Edge 50 Fusion con su cámara dual que combina con una cámara principal de 50 megapíxeles y lente gran angular + macro de 13 megapíxeles. Si eres de las personas que adora tomarse selfies, entonces, esta cámara te servirá con sus 32 megapíxeles en el lente frontal.

Por otro lado, pero no menos importante, el Moto Edge 50 Fusion trabaja con una memoria RAM de 8 GB, 12 GB o 16 GB, que también combina con un almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB. Si bien el Samsung Galaxy A35 no es un teléfono malo, el Motorola Edge 50 Fusion lo supera en aspectos como la calidad fotográfica, capacidad de almacenamiento y ser más ligero, además de otros detalles.