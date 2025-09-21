- Hoy:
Tiene batería casi infinita, pantalla enorme, resiste fuertes caídas y su precio hace temblar al Samsung A36
Este celular chino dispone de una buena capacidad de almacenamiento, además de muchos años de actualización. Su precio es uno de sus puntos más fuertes.
En el mercado de celulares actual, la gran mayoría de usuarios de los teléfonos inteligentes buscan hoy diferenciarse del resto, preponderando buen diseño, una pantalla rápida, amplia batería y, por lo menos, fotos decentes. Si quieres esto y un poco más, entonces debes probar el Honor Magic 7 Lite, el cual impresiona a todo el que lo utiliza.
PUEDES VER: Adiós Honor, este Samsung lo supera en 3 puntos: pantalla SUPER AMOLED, software impresionante y procesador todoterreno
Ficha técnica del Honor Magic 7 Lite
Para comenzar la reseña, debemos decir que el Honor Magic 7 Lite viene con una gran pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, todo ello con una notable resolución de 2,700 x 1,224 píxeles, mucha fluidez para ver contenido gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, mientras que su brillo máximo alcanza los 4,000 nits.
Su resistencia es un capítulo aparte, ya que es anticaídas gracias a su certificación SGS de 5 estrellas, pero también está provisto de IP65M ¿Qué quiere decir esto? que es impermeable al polvo como a la humedad, pero también a chorros de agua. Además, puedes desplazarte por el panel con las manos mojadas o gaseosa.
Del mismo modo, su procesador es el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 que, como solemos decir respecto a este chip, no está mal, pero como que ya se le sienten los años encima. Por otro lado, su RAM es de 8GB, en tanto que su memoria interna es de 512GB.
La autonomía es uno de los aspectos más resaltantes del Honor Magic 7 Lite dado que nos topamos con una batería brutal de 6,600mAh, que te durará por más de 2 días, a la vez de estar acompañada de carga rápida de 66W para estar listo al 100 por ciento en unos 60 minutos promedio.
En cuanto a la fotografía, el Honor Magic 7 Lite nos dará una experiencia promedio, no se puede pedir más por su rango de precio. Por ello, en la parte trasera nos encontramos con un lente principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 5 megapíxeles, frontal de 16 megapíxeles.
Su sistema operativo es el MagicOS 8.0 basado en Android 14, cuya capa de personalización se siente muy inspirada en EMUI de Huawei, pero pese a ello se desempeña bastante bien. Asimismo, tiene 4 años de actualizaciones para el software como para parches de seguridad.
Precio del Honor Magic 7 Lite
Si te ha convencido el Honor Magic 7 Lite, entonces puedes adquirirlo a buen precio en estos países:
- Perú: desde los 1,108 soles.
- México: desde los 5,299 pesos.
- Colombia: desde los 1,069.900 pesos.
- España: desde los 299 euros (Amazon).
