Tiene todo para desplazar al Xiaomi 14T Pro: 6000mAh batería, chip Snapdragon 8 Gen 3, super cámara y graba en 4K/60fps
Este Honor lo hace todo bien, inclusive, ha demostrado tener una inteligencia artificial que se pone un paso por delante que, por ejemplo, Galaxy AI de Samsung.
Los últimos dentro del segmento de celulares se ha caracterizado por el arribo de una serie de marcas chinas que están copando el mercado occidental, desplazando o estando codo a codo con los nombres más conocidos en esta parte del mundo. Una de las más exitosas venidas del gigante asiático es Honor.
Este 2025, el fabricante no se ha quedado atrás y está dispuesto a competir sin temor en la gama media como en la alta, pero también en ese rango de precio donde el Xiaomi 14T Pro reina sin competencia. Para ello es que este año lanzaron al mundo el poderoso Honor 400 Pro.
Pantalla, procesador y batería
Para comenzar con el análisis del Honor 400 Pro, debemos decir que tiene una pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED; junto con resolución de 1,280 x 2,800 píxeles, mientras que su fluidez es impresionante gracias a sus 120 hercios de tasa de refresco, en tanto que tiene unos de los panales más brillosos de todo el mundo debido a sus 5,000 nits pico.
En cuanto a la resistencia, este Honor viene con certificación IP66, es decir, que es impermeable tanto al polvo, la humedad, pero también al agua, soportando chorros intensos por varios minutos. También es anticaídas gracias a su certificado SGS de 5 estrellas.
Si quieres un celular para jugar, para meterte dentro de aplicaciones pesadas sin que se ralentice el funcionamiento del celular, para ello el Honor 400 Pro cuenta con el Snapdragon 8 Gen 3 presente, por ejemplo, en el Samsung S24 Ultra. Nos trae RAM de 12GB con LPDDR5X, a la vez de memoria interna o ROM de 512GB.
La autonomía no se queda nada atrás, dado que su batería tiene unos asombrosos 6,000mAh de potencia, por lo que podrás usarlo sin pausa por dos días y cuando lo necesites cargar, solo necesitará unos 40 minutos debido a su carga rápida de 1000W, además de 50W de carga inalámbrica.
Foto y grabación de video
La marca china no ha dejado sobre el tintero nada con sus lentes fotográficos. En la parte trasera nos topamos con un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto 3X de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.
Cuando pasamos a la grabación de video, nos topamos con que el Honor 400 Pro puede sacar clips a un máximo de 4K (3,840 x 2,160p) a 60fps. Digamos que este es su apartado más modesto, ya que los resultados, pese a no ser sobresalientes, sí que son bastante positivos. Su gran punto a favor: una notable estabilización.
Sistema operativo con mucha IA
En cuanto al sistema operativo, el Honor 400 Pro nos trae el MagicOS 9 basado en Android 15, el cual se desempeña bien, pese a que se siente todavía muy influenciado por EMUI de Huawei. Cuenta con una política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software y los parches de seguridad.
No menos importante es que viene con Honor AI, la inteligencia artificial de la marca china que, entre otras cosas, nos trae funciones propias como: sugerencias con IA, texto mágico, Portal Mágico, traducir con IA, detección inteligente, gestos en el aire, además de otras gracias a su colaboración Google y Gemini como: borrador de IA, eliminador de reflejos, mejora de la imagen con IA; entre otras.
Cuánto vale el Honor 400 Pro
Si el Honor 400 Pro te ha convencido, entonces es hora de ir a comprarlo. Estos son sus precios. Toma nota:
- Perú: desde los 2,702 soles.
- México: desde los 12,642 pesos.
- España: desde los 619 euros (Amazon).
