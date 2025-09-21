- Hoy:
5 teléfonos Android que superan al iPhone 17 Pro Max en cámaras, batería, procesador, funciones con IA y cuestan menos
Si creías que el iPhone 17 Pro Max es el teléfono más potente del mundo, estás en un ERROR. Estos 5 smartphones chinos lo superan en todo y cuestan menos.
No hay duda que el iPhone 17 Pro Max de Apple es uno de los teléfonos más potentes del mundo y esto es gracias a su poderoso procesador Bionic A19 Pro y su juego de cámaras de 48MP, los cuales no solo te permitirán grabar videos en 4K a 60 y 120fps.
Sin embargo, pese a que Apple quiere demostrar que su teléfono es el mejor de todos, esto no es necesariamente, ya que existen otros modelos chinos que le ganan en cámaras, batería, carga rápida e incluso funciones con Inteligencia Artificial.
Oppo Find X8 Ultra
Este teléfono llega con una gran pantalla AMOLED de 6.82 pulgadas QHD+ con 120 Hz, perfecta para ver contenido con gran nitidez. Monta el procesador Snapdragon 8 Elite acompañado de hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, garantizando fluidez en juegos y multitarea. Su batería de 5,500 mAh con carga rápida de 100 W ofrece autonomía de sobra para todo el día. En el mercado internacional parte de los S/4,200 aproximadamente.
Este es el Oppo Find X8 Ultra. Foto: Oppo
Vivo X200 Ultra
Este potente Android ofrece un panel AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas con brillo alto y 120 Hz, ideal para quienes buscan fluidez y contraste vibrante. Está potenciado por el Snapdragon 8 Elite con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de memoria interna, destacando en rendimiento. Su batería de 5,400 mAh con carga ultrarrápida de 120 W asegura horas de uso intensivo sin preocupaciones. Su precio de lanzamiento internacional ronda los S/4,000, siendo una opción competitiva entre los Android premium.
Este es el Vivo X200 Ultra. Foto: Vivo
Red Magic 10 Pro
Está pensado para gamers, con su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas FHD+ a 165 Hz que garantiza máxima suavidad en juegos. Incorpora el potente Snapdragon 8 Elite, acompañado de hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con sistema de refrigeración activa para evitar sobrecalentamientos. Su batería de 6,000 mAh con carga de 165 W es de las más rápidas del mercado. Su precio estimado es de S/3,500, atractivo si buscas potencia y diversión sin gastar como en un iPhone.
Este es el Red Magic 10 Pro. Foto: ZTE
iQOO 13 de Vivo
El teléfono premium posee una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas 1.5K y 144 Hz, pensada para ofrecer un balance entre calidad y eficiencia. Integra el Snapdragon 8 Elite junto con opciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, lo que asegura velocidad y durabilidad a futuro. La batería de 5,000 mAh con carga de 120 W rinde para todo el día y se recarga en pocos minutos. Con un precio de alrededor de S/3,300, es un tope de gama con gran relación calidad-precio.
Este es el iQOO 13 de Vivo. Foto: vivo
Xiaomi 15 Ultra
Uno de los teléfonos más potentes de Xiaomi. Tiene pantalla AMOLED de 6.73 pulgadas QHD+ con 120 Hz, excelente para multimedia y productividad. Su corazón es el Snapdragon 8 Elite, acompañado de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, con un sistema de cámaras de nivel profesional que lo diferencia. La batería de 5,300 mAh con carga de 90 W cableada y 80 W inalámbrica asegura versatilidad y potencia. Su precio se ubica en torno a los S/3,700, siendo uno de los Android más completos para quienes buscan rendimiento y fotografía.
Este es el Xiaomi 15 Ultra. Foto: Xiaomi
